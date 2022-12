Wilson ASA: Meldepliktig handel

Charrua AS, selskap eid og kontrollert av styreleder og primærinnsider i Wilson ASA Eivind Eidesvik har gjennomført fusjon med eget eid og kontrollert selskap Skåretreboen AS, og overført alle eide Wilson aksjer til Skåretreboen AS. Det er ikke kjøpt eller solgt nye aksjer.

Skåretreboen AS vil etter fusjonen eie totalt 80 000 aksjer i Wilson ASA.

Charrua AS og Skåretreboen AS er begge selskap eid og kontrollert 100 % av styreleder og primærinnsider Eivind Eidesvik.



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

