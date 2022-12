Jeito Capital renforce son soutien à Pulmocide

en participant à un nouveau financement de 52 millions de dollars

Ce nouveau tour de table permettra d’accélérer le développement clinique et l’industrialisation de la fabrication en préparation de la commercialisation du premier candidat-médicament de Pulmocide, l'opelconazole.

Paris, France, 6 décembre 2022 - Jeito Capital (« Jeito »), société d’investissement internationale et indépendante de premier plan, spécialisée dans le domaine de la santé et de la biopharmacie, a annoncé aujourd'hui sa participation à une extension du tour de financement de Série C de 52 millions de dollars pour Pulmocide, une société biopharmaceutique en phase clinique d’enregistrement spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies inhalées pour les patients souffrant de maladies respiratoires graves, aiguës et chroniques. Jeito Capital avait dirigé un tour de financement de série C sursouscrit de 92 millions de dollars en mai 2021 et a, depuis, fourni à Pulmocide un soutien continu, conformément à sa stratégie d'investissement unique.

Jeito a participé à ce nouveau tour de table aux côtés de nouveaux investisseurs, Pictet Alternative Advisors et Vivo Capital, ainsi que des investisseurs historiques, SV Health Investors, SR One, IP Group plc, F-Prime Capital, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc, Adjuvant Capital, Asahi Kasei Pharma, Longwood Fund et la Cystic Fibrosis Foundation. Au total, le financement de Série C s’élève à 147,5 millions de dollars.

Cette nouvelle levée est destinée à financer le développement clinique, la mise à l'échelle de la fabrication et la préparation de la commercialisation du premier médicament de la société, l'opelconazole. Ce nouvel antifongique azolé puissant, administré par inhalation, est développé pour le traitement de l'aspergillose pulmonaire invasive (IPA), une maladie associée à une mortalité et une morbidité élevées, en particulier chez les patients immunodéprimés et atteints d’affections pulmonaires graves. La société a lancé un programme mondial d’enregistrement pour les patients résistants au traitement de première ligne. Pulmocide mène également un essai clinique de phase 2b utilisant l'opelconazole en monothérapie pour la prophylaxie des infections à aspergillus chez les patients ayant subi une transplantation pulmonaire.

Dr Rafaèle Tordjman, MD, PhD, fondatrice et présidente de Jeito Capital, a commenté : « Pulmocide est une claire illustration de la thèse d’investissement de Jeito : Une innovation majeure, au service de patients en impasse thérapeutique, servie par une équipe très experte. De plus, les progrès cliniques et réglementaires enregistrés sont significatifs depuis notre implication, et l'équipe continue d'accélérer le développement de son produit-phare déjà en phase d’enregistrement dans le but de fournir une nouvelle thérapie prometteuse aux patients résistants aux traitements actuels. »

Sabine Dandiguian, Managing Partner chez Jeito, et membre du conseil d’administration de Pulmocide a déclaré : « Pulmocide continue de faire des progrès remarquables dans le domaine des maladies respiratoires sévères, et l'opelconazole a le potentiel d'offrir un nouvel espoir à des patients très atteints, souvent en unités de soins intensifs. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Daniel Burgess et l'équipe. »

Daniel Burgess, PDG de Pulmocide a conclu. « Nous sommes ravis du soutien de nos investisseurs, nouveaux et historiques, pour faire avancer la mission de Pulmocide. Avec les 95 millions de dollars levés l'année dernière et ce nouveau tour, nous sommes bien positionnés pour faire passer l'opelconazole au stade de développement avancé et pour nous préparer à apporter cette nouvelle thérapie si importante aux patients qui ont désespérément besoin de nouvelles options de traitement. »

À propos de Jeito Capital

Jeito Capital est une société d’investissement internationale et indépendante de premier plan, spécialisée dans le domaine de la santé et de la biopharmacie, qui a développé une approche axée sur les bénéfices patients, et qui finance la croissance et accélère l’innovation médicale de pointe. Avec 534 millions d’euros sous gestion, et un portefeuille déjà solide de compagnies diversifiées, Jeito soutient et accompagne les managers grâce son équipe pluridisciplinaire d’experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l’émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants à travers le monde, et notamment en Europe et aux États-Unis, au bénéfice des patients. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.jeito.life, ou suivre @Jeito_life sur Twitter ou LinkedIn

A propos de Pulmocide

Pulmocide Ltd (www.pulmocide.com) est une société biopharmaceutique en phase avancée de développement qui se consacre à la mise au point d'un nouveau traitement azolé inhalé pour les patients susceptibles de développer des complications graves associées à l'aspergillose, tels que les patients immunodéprimés et ceux atteints de maladies pulmonaires graves. La société se concentre actuellement sur les traitements aigus et chroniques de l'aspergillose pulmonaire et son principal produit, l'opelconazole, est développé initialement pour le traitement de l'IPA.

À propos de l'aspergillose pulmonaire

L'incidence des maladies fongiques pulmonaires, les infections à Aspergillus étant les plus courantes, a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. L'Aspergillose Pulmonaire Invasive est associée à un taux de mortalité et de morbidité élevé chez les patients immunodéprimés, notamment ceux qui subissent une transplantation de cellules souches hématologiques ou une transplantation d’organes (en particulier une transplantation pulmonaire) ainsi que pour certains patients en soins intensifs, y compris ceux atteints d'aspergillose pulmonaire associée au COVID-19. L'infection à Aspergillus joue également un rôle important dans l'asthme sévère et la mucoviscidose et a été corrélée à une moins bonne évolution clinique chez les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive. Les infections pulmonaires chroniques à Aspergillus peuvent laisser les patients avec des dommages pulmonaires étendus et permanents, nécessitant un traitement antifongique à vie.

À propos de l'opelconazole

L'opelconazole de Pulmocide est un nouveau traitement azolé puissant spécialement conçu pour être inhalé afin de maximiser la quantité de médicament dans les poumons tout en assurant une exposition systémique minimale. Ce profil améliorerait l'efficacité du médicament tout en réduisant le risque d'aggraver les toxicités et les interactions médicamenteuses observées avec les traitements antifongiques systémiques. L'opelconazole a été généralement bien toléré et a donné lieu à des réponses cliniques remarquables dans le cadre du Special Needs programme lancé au Royaume-Uni. Dans le cadre de ce programme, des patients présentant des profils cliniques variés et n'ayant pas répondu aux traitements antifongiques précédents ont bien réagi lorsque l'opelconazole a été ajouté à leur régime de traitement. L'opelconazole pourrait être utile dans diverses pathologies dans lesquelles l’Aspergillus a été impliqué, notamment l'aspergillose pulmonaire chronique, la mucoviscidose, l'asthme sévère, l'aspergillose broncho-pulmonaire allergique, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la grippe sévère et les lésions pulmonaires post-COVID-19. Un programme clinique de stade avancé a été lancé pour soutenir l'enregistrement chez les patients qui ont échoué à un traitement antérieur de l'IPA.

