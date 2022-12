WSP annonce un accord visant l’acquisition de la société suisse BG Ingénieurs Conseils

English French

MONTRÉAL, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord visant l’acquisition de BG Bonnard & Gardel Holding SA (« BG Ingénieurs Conseils » ou « BG ») – l’une des plus importantes sociétés de conseil en ingénierie de Suisse, ayant aussi une forte présence en France. Basée à Lausanne, BG offre des services de conseil, d’ingénierie et de gestion de projets dans les secteurs des infrastructures, du bâtiment, de l’eau, de l’environnement et de l’énergie. Employant environ 700 professionnels, dont 480 en Suisse et 210 en France, BG est également présente au Portugal et en Italie.



Après la conclusion de la transaction proposée, prévue pour le premier trimestre 2023, l’effectif suisse de WSP fera plus que quadrupler et dépassera 600 professionnels. WSP prévoit ainsi prendre pied dans la partie francophone de ce pays, tout en élargissant sa présence dans la partie germanophone. Toujours en lien avec la transaction, on prévoit que la WSP doublera presque son effectif en France avec l’ajout de bureaux et de clients à Paris, Lyon et Marseille.

L’union des forces de BG et de WSP permettra de capitaliser sur les atouts de la Société. Elle augmentera encore ses capacités dans des secteurs clés tout en conférant des opportunités de croissance importantes dans les domaines de l’environnement, du bâtiment, des énergies renouvelables, de l’eau et de l’industrie. L’acquisition permettra également d’enrichir l’offre de services de WSP en Europe grâce à l’expertise reconnue de BG dans le domaine des tunnels, notamment sur le plan de la ventilation, de la protection contre les incendies et de la conception de systèmes. La transaction est soumise aux conditions réglementaires et aux modalités de conclusion habituelles.

« Nous sommes ravis d’annoncer le projet d’acquisition de BG Ingénieurs Conseils, une société qui bénéficie d’un remarquable savoir-faire technique et d’une solide réputation tant sur le marché suisse que français », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « L’intégration de BG au sein de WSP permettra d’asseoir notre position de leader en Suisse, de renforcer notre présence en France et d’enrichir notre offre aux clients des deux sociétés. »

« Cette acquisition s’inscrit bien dans la stratégie européenne de WSP. Une fois réalisée, elle renforcera notre présence dans la région et notre expertise sur nos trois principaux marchés, à savoir Transport et infrastructures, Bâtiment, ainsi que Sciences de la Terre et environnement », a pour sa part déclaré Mark Naysmith, chef de la direction de WSP pour le Royaume-Uni, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. « Grâce à cette transaction, nous nous proposons de combiner deux sociétés dont les valeurs et les cultures sont étroitement alignées, toutes deux étant clairement focalisées sur les clients, les projets, les personnes et l’excellence technique. »

« Cette transaction est une opportunité pour les deux sociétés », a déclaré Pierre Epars, président de la direction générale de BG. « La position de BG sera renforcée sur ses marchés traditionnels, nos clients profiteront d’une palette de services encore plus étoffée et nos employés bénéficieront des avantages inhérents à l’intégration au sein d’un groupe mondial. Nous nous réjouissons de bénéficier de nouvelles opportunités de croissance et de développement, en nous appuyant sur le réseau international d’experts de WSP et d’apporter notre contribution à des projets exceptionnels. »

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des informations ou des déclarations qui sont ou peuvent être des « déclarations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes et expressions « peut/peuvent », « sera », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « prévoir », « projeter », « avoir l’intention de », « cibler », « potentiel », « continuer à » ou la forme négative de ces termes ou des expressions de nature similaire – dans la mesure où ils se rapportent à la Société, à une société affiliée de la Société ou à la société issue du regroupement après l’acquisition de BG – visent à dénoter les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes comprennent, sans s’y limiter, les informations et les énoncés relatifs à l’acquisition proposée de BG; à l’attrait de l’acquisition de BG; à la force, à la complémentarité et à la compatibilité des activités de BG avec les activités et les équipes existantes de WSP; aux autres avantages anticipés de l’acquisition de BG; à la position de leader de WSP sur ses marchés; ainsi que les énoncés relatifs à la croissance future de la Société, à ses résultats d’exploitation, à la performance de ses activités, à ses perspectives et à ses occasions d’affaires au moment prévu de la conclusion de l’acquisition de BG, de même qu’à d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Ces déclarations sont sujettes à certains risques et incertitudes et peuvent être basées sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris les risques et incertitudes liés à l’incapacité de WSP à intégrer avec succès les activités de BG à la conclusion de la transaction; le retard ou l’échec éventuel de la conclusion de l’acquisition de BG; l’échec éventuel de la réalisation des avantages anticipés de l’acquisition de BG; la confiance de WSP dans les informations fournies par BG dans le cadre de la transaction proposée; les coûts ou les responsabilités potentiels non divulgués associés à l’acquisition de BG et d’autres facteurs discutés ou mentionnés dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 et du rapport de gestion de WSP pour la période de neuf mois terminée le 1er octobre 2022 (pris ensemble, les « rapports de gestion ») – tous disponibles sous le profil de WSP sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. La liste qui précède n’est pas exhaustive et d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir un effet négatif important sur le rendement ou les résultats de WSP.

Les déclarations prospectives de la Société sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses que celle-ci juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse ou des rapports de gestion, selon le cas, y compris des hypothèses concernant la satisfaction de toutes les modalités de conclusion dans les délais prévus; la capacité de WSP à réaliser des synergies et à maintenir sa position sur le marché découlant de la réussite de ses plans d’intégration relatifs à l’acquisition de BG; la capacité de WSP à attirer et à retenir les employés clés dans le cadre de l’acquisition de BG; les estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne les conditions économiques et commerciales futures; l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation d’informations par BG; ainsi que d’autres facteurs discutés ou mentionnés dans la section « Facteurs de risque » des rapports de gestion de WSP, disponibles sous le profil de WSP sur SEDAR à www.sedar.com. Si l’une de ces hypothèses s’avère inexacte, les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives de WSP, dans leur intégralité, sont expressément sous réserve de la présente mise en garde. Pour de plus amples renseignements sur la présente mise en garde concernant les déclarations prospectives, ainsi qu’une description des hypothèses et facteurs de risque pertinents susceptibles d’influer sur les résultats réels ou projetés de WSP, il convient de se reporter aux rapports de gestion, disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date des présentes et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, WSP ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, sous forme écrite ou verbale, qui peuvent être énoncées de temps à autre par elle-même ou en son nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont expressément sous réserve de ces avertissements.

À PROPOS DE BG

BG Ingénieurs Conseils est une société de conseil en ingénierie bien établie, fondée en Suisse en 1954. Comptant plus de 700 employés basés dans des bureaux en Suisse, en France, au Portugal et en Italie, BG fournit des services de conseil stratégique, d’ingénierie et de conception dans les secteurs suivants : infrastructures de transport et mobilité, immobilier privé et bâtiments publics, eau et environnement, sans oublier l’énergie. Animés par l’esprit d’innovation et des normes de performance élevées, les professionnels de BG travaillent en partenariat avec leurs clients des secteurs public et privé pour anticiper leurs besoins et créer des solutions évoluées et réalisables tout au long du cycle de vie des projets. En mettant en équilibre l’impact humain et environnemental tout en déployant des approches transversales, BG aborde de manière proactive les enjeux liés aux changements climatiques et à l’urbanisation pour soutenir les collectivités locales comme les régions. Pour en savoir plus, visitez www.bg-21.com

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à nos clients dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau, des mines et des ressources. Nos quelque 65 000 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. La durabilité et la science étant omniprésentes dans son travail, WSP a tiré environ la moitié de ses 10,3 milliards de dollars (CAD) de revenus en 2021 de sources propres. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP). Pour en savoir plus, visitez www.wsp.com

