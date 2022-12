H2O Innovation obtient son premier Prêt Bleu, d’un montant de 65 M$, pour financer sa croissance continue dans le domaine des technologies et solutions en matière de traitement de l’eau

English French

QUÉBEC, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a élaboré, en collaboration avec la Banque Nationale du Canada, un plan de financement durable pour financer la croissance continue de la Société en matière de fabrication et de prestation de services dans le domaine des technologies de l’eau grâce à l’obtention de son premier Prêt Bleu. Par ailleurs, la Société a augmenté de 10 M$ sa facilité de crédit, qui s’élève maintenant à 65 M$.

Le Prêt Bleu d’H 2 O Innovation s’inspire des lignes directrices pour le financement bleu élaborées par la Société Financière Internationale en janvier 2022. Ces lignes directrices ont été établies dans le but d’aborder le financement bleu comme un domaine émergent du financement pour le climat. Les fonds sont ainsi destinés à être investis dans des projets respectueux des océans et de la protection des ressources en eau douce.

H 2 O Innovation est à la tête du virage vers une plus grande réutilisation de l’eau et utilise les meilleures technologies pour transformer les eaux usées en eau de haute qualité pouvant être réutilisée pour l’agriculture, l’irrigation, les applications industrielles et la production d’eau potable. Assurer une meilleure gestion des ressources en eau à l’échelle mondiale est au cœur de la mission d’H 2 O Innovation.

« Chaque geste que nous posons au quotidien, que ce soit au niveau de l’ingénierie et de la fabrication d’usines de réutilisation de l’eau, de l’exploitation des installations de traitement de l’eau ou de la fourniture de produits chimiques et de composantes écologiques à l’industrie du dessalement d’eau de mer, a pour but d’aider à résoudre les problèmes liés à l’eau pour de bon. Nous sommes très fiers qu’H 2 O Innovation ait obtenu son premier Prêt Bleu de la Banque Nationale du Canada. Notre mission consiste notamment à trouver des solutions intelligentes pour relever les défis grandissants liés à l’utilisation de l’eau. La croissance démographique, le vieillissement des infrastructures, le cadre réglementaire découlant de normes environnementales plus strictes, la rareté de l’eau et le vieillissement de la main-d’œuvre représentent des facteurs de croissance pour nous et notre industrie. Le soutien de la Banque Nationale du Canada rappelle l’importance d’investir dans le secteur du traitement de l’eau pour assurer la durabilité de cette ressource vitale », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Le Prêt Bleu permettra à H 2 O Innovation de poursuivre sa progression en tant que chef de file dans le domaine des technologies et services liés à l’eau et aux eaux usées et d’atteindre ses objectifs en matière de durabilité, y compris la réduction du stress hydrique mondial et des émissions de carbone dans l’ensemble de sa chaîne de valeur.

Stress hydrique - Seulement 2 % de l’eau présente sur notre planète est potable. H 2 O Innovation conçoit des systèmes et des produits de traitement de l’eau et fournit des services connexes qui améliorent la qualité de l’eau. Au cours des dernières années, la Société a été témoin d’un changement dans l’industrie, qui a délaissé le traitement de l’eau douce à des fins municipales ou industrielles pour se concentrer sur le traitement des eaux usées en vue d’une réutilisation directe ou indirecte. Ce type de traitement est un élément clé de la mise en place d’un approvisionnement en eau à la fois fiable et durable à l’échelle mondiale.

Émissions de carbone - H 2 O Innovation s'engage à réduire son empreinte carbone globale en concevant des systèmes de traitement de l'eau axés sur l'optimisation énergétique et en assurant la fabrication et la livraison de produits chimiques concentrés, qui réduisent les impacts environnementaux liés au transport.

À long terme, le stress hydrique peut avoir des répercussions sur la santé publique, le développement économique et l’accès à la nourriture. Le stress hydrique mondial est également exacerbé par le réchauffement climatique; l’Organisation des Nations Unies (« ONU ») estime que pour chaque hausse de 1°C de la température moyenne mondiale, on peut s’attendre à une baisse de 20 % des ressources en eau renouvelables. En réponse aux problèmes liés au changement climatique et au stress hydrique mondial, H 2 O Innovation s’engage à réduire la demande en eau en offrant des technologies et des services efficaces et rentables en matière de traitement, de recyclage et de réutilisation de l’eau, et à réduire l’énergie nécessaire à l’utilisation industrielle de l’eau grâce à des gains d’efficacité novateurs.

« La Banque Nationale du Canada s’étant engagée à aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité, l’équipe Services-conseils et financement durable est privilégiée d’avoir travaillé avec l’équipe de H 2 O Innovation pour mettre au point son premier Prêt Bleu, destiné à financer des projets de traitement et de purification de l’eau. Compte tenu des répercussions de plus en plus importantes que la pénurie d’eau exerce sur les foyers et l’agriculture, l’entreprise peut avoir un véritable impact sur les collectivités et l’économie, et nous sommes fiers de lui apporter notre soutien », a ajouté Jason Taylor, directeur général de l’équipe Services-conseils et financement durable de la Banque Nationale du Canada.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux opérations et aux activités de H 2 O Innovation peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs et l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Le détail de ces risques et incertitudes est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022.

À propos d’H 2 O Innovation

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.

