Kia Canada annonce le meilleur mois de vente de novembre de l’histoire du constructeur

Kia Canada a enregistré 6 469 unités vendues en novembre 2022, un record historique de la marque pour un mois de novembre



Autre record historique atteint : le meilleur mois de vente de novembre pour les véhicules d’occasion certifiés (VOC)

Parmi les meilleurs vendeurs, on retrouve les populaires Seltos, Forte et Sportage

TORONTO, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au terme d’une année réussie, Kia Canada annonce des ventes records en novembre, affichant une croissance de 57,9 % par rapport au mois de novembre de l’année passée. Menant la charge avec 1 775 ventes, le Seltos était suivi de près par la Forte et le nouveau Sportage, avec 1 351 et 982 unités vendues respectivement. Sur l’ensemble de sa gamme, la marque a vendu un total de 6 469 véhicules en novembre.



Kia continue également de pulvériser tous les records de vente de véhicules d’occasion certifiés, livrant 856 VOC en novembre 2022. Ce chiffre représente le meilleur mois de novembre de l’histoire de la marque, doublant presque le record précédent de 478 unités en novembre 2020.

« Nous sommes ravis de constater ces ventes exceptionnelles, malgré une année très difficile pour le secteur automobile canadien et international, » s’enthousiasme M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Malgré les défis internationaux sans précédent, notre réseau de concessionnaires reste dévoué et agile, s’efforçant sans relâche d’offrir aux Canadiens des véhicules de qualité qu’ils peuvent conduire en toute confiance. »

Depuis les deux dernières années, plus de 50 % de la gamme de produits innovants de Kia Canada est composée de véhicules entièrement nouveaux ou réactualisés, ce qui a contribué sans aucun doute à la montée en puissance de la marque. L’exemple le plus récent est le Telluride 2023, un modèle remis au goût du jour et doté de caractéristiques de design, de sécurité et de commodité modernisées. Maintenant disponible en versions X-Line et X-Pro, le Telluride 2023 est arrivé dans les concessions Kia de tout le pays, offrant un choix qualitatif supplémentaire aux familles canadiennes.

Pour obtenir davantage de renseignements sur le Telluride 2023, veuillez consulter Kia.ca/Telluride2023.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace permettant d’inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter media@kia.ca.