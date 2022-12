English Swedish French German Italian Dutch

JLT Mobile Computers améliore l'efficacité opérationnelle des parcs de chariots élévateurs dans les entrepôts grâce à un logiciel de tableau de bord novateur

Le logiciel JLT Insights™ contextualise les données fournies par les capteurs embarqués dans les fameux terminaux JLT6012™ pour créer un instantané précis de la « santé informatique » et de l'efficacité globale des opérations réalisées par les chariots.

Växjö, Suède, 6 décembre 2022 * * * JLT Mobile Computers, leader dans le développement de solutions informatiques de haute fiabilité pour les environnements exigeants, a lancé JLT Insights, un nouveau tableau de bord logiciel pour entrepôts.

Cette solution logicielle personnalisable permet aux gestionnaires d'entrepôts et aux responsables informatiques de surveiller leurs terminaux embarqués (VMT) et d'obtenir de meilleures informations opérationnelles. Sur la base de divers points de données collectées au sein du terminal informatique et de ses capteurs, JLT Insights permet aux clients d'optimiser les opérations quotidiennes de leurs environnements de travail exigeants ainsi que de leurs véhicules équipés.

Ces nouvelles capacités sont rendues possibles grâce aux informations fournies par les capteurs intégrés dans les VMT de la série JLT6012. En plus d'informer les utilisateurs sur l'état de santé de leurs actifs informatiques, les accéléromètres et autres capteurs intégrés aux VMT peuvent fournir des informations relatives au mouvement, à la vitesse, à l'accélération, à l'impact, à l'emplacement et à l'heure du chariot élévateur.

L'accès à ces données numériques ouvre d'énormes possibilités aux gestionnaires d'entrepôts et aux responsables informatiques pour rationaliser et améliorer leurs opérations de préparation de commandes et de logistique. En identifiant les goulets d'étranglement, les problèmes de connectivité du réseau, les zones à fort trafic, la dynamique de conduite, les zones accidentogènes et divers signaux de « santé informatique », il est possible d'optimiser le temps de fonctionnement, d'améliorer le flux et de renforcer les opérations générales en termes d'efficacité et de sécurité.

Les chocs sont inhérents à l'utilisation de chariots à fourches. Mais lorsque vous combinez les impacts avec les données de localisation, vous pouvez déterminer les zones à haut risque pour la sécurité et/ou les goulots d'étranglement physiques dans les opérations logistiques. En combinant les impacts avec l'heure, les utilisateurs de JLT Insights peuvent identifier des habitudes de travail, tandis que l'heure et l'emplacement mettront en évidence des temps d'arrêt locaux trop longs ou indiqueront des zones de trafic intense.

Selon Andreas Nivard, directeur général de JLT Software Solutions : « Les VMT de la série JLT6012 de JLT Mobile Computers intègrent une technologie de capteurs similaire à celle que l'on trouve dans un téléphone portable. En exploitant les données générées par ces capteurs, nous offrons maintenant encore plus de fonctions à valeur ajoutée par le biais de solutions logicielles.

« La véritable puissance de cette nouvelle approche combinant matériel et logiciel de JLT, poursuit-il, vient de l'utilisation de JLT Insights pour combiner et contextualiser les données collectées par les capteurs. Ces données peuvent ensuite être comparées avant d'afficher les résultats dans un tableau de bord numérique facile à utiliser et à comprendre, qui offre une multitude d'informations utiles aux gestionnaires d'entrepôts et aux responsables informatiques. »

Le logiciel est configurable en fonction de l'application du client. Les ingénieurs de JLT aideront les utilisateurs à définir les données les plus utiles à saisir et à formuler les requêtes qui indiquent les informations exploitables les plus pertinentes. Les différents indicateurs identifiés peuvent être configurés par JLT, les partenaires locaux ou les clients eux-mêmes afin d'ajouter une plus grande valeur opérationnelle dans le cadre d'une amélioration continue.

Les possibilités d'amélioration opérationnelle sont multiples, mais le principal intérêt du développement de ce tableau de bord est d'augmenter le temps de fonctionnement, en mettant en évidence et en prédisant les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Les entreprises ont ainsi la possibilité d'élaborer et de proposer des solutions avant que les problèmes ne se transforment en temps d'arrêt beaucoup plus coûteux.

« La possibilité de repérer les problèmes avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt est un énorme avantage pour nous », explique Fredrik Edvardsen, responsable informatique chez IV Produkt, une société basée à Växjö, en Suède, qui développe et fabrique des solutions innovantes pour le traitement de l'air. « Nous avons maintenant un aperçu proactif de beaucoup plus de caractéristiques opérationnelles, notamment les alimentations électriques, l'espace disque, les temps de fonctionnement des chariots élévateurs et les intervalles de service. »

JLT Insights est disponible dès aujourd'hui pour tous les utilisateurs nouveaux et existants de JLT6012 Windows 10 VMTs sur la base d'un coût mensuel par appareil. « Le tableau de bord se décline en deux niveaux de lecture », explique Andreas. « Le premier donne toutes les informations essentielles provenant des capteurs informatiques et dynamiques, y compris les notifications basées sur les événements, tandis que le niveau supérieur ajoute des statistiques et permet aux utilisateurs d'écrire des requêtes pour comparer et agir sur un ensemble de données par rapport à un autre. »

Pour les nouveaux acheteurs de JLT6012 VMT, le logiciel sera préinstallé sur les unités. Les propriétaires actuels peuvent contacter JLT via le site pour télécharger le logiciel.

JLT Insights peut être utilisé avec d'autres VMT Windows 10 de JLT ; cependant avec des fonctionnalités limitées, car les générations précédentes ne comprennent pas les capteurs intégrés. La prise en charge du VMT JLT6012A™ basé sur Android est en cours de développement et sera disponible courant premier semestre de l'année prochaine. De nombreuses autres fonctionnalités sont inscrites à la feuille de route, et JLT accepte toutes suggestions de ses utilisateurs.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec JLT pour tester le logiciel et suggérer des fonctionnalités dans le cadre de leur programme pilote », déclare Martin Carlsson, responsable d'entrepôt chez IV Produkt. « Nous avons vraiment le sentiment que JLT a été à l'écoute de nos besoins et nous avons maintenant très envie d'utiliser JLT Insights au cours des 6 prochains mois pour prendre des décisions guidées par ces données afin d'augmenter la productivité de notre entrepôt. »

Pour plus d'informations sur JLT Mobile Computers, ses produits et ses solutions, consultez le site jltmobile.com.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expériences en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède, France et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

