La Fondation des YMCA du Québec dépasse son objectif de 125 000$ pour soutenir la clientèle vulnérable et marginalisée de Québec

QUÉBEC, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, qu’a eu lieu le tout premier cocktail-bénéfice au YMCA Saint-Roch.



Cet évènement, présenté par Mallette, a permis de mettre en lumière le travail impressionnant du YMCA auprès des clientèles en situation de vulnérabilité et de marginalisation du quartier Saint-Roch et d’amasser un montant de 135 000$ qui permettra au YMCA de consolider ses programmes et son intervention en sécurité alimentaire notamment par sa cuisine collective et sa Zone jeunesse.

Le maire de Québec, monsieur Bruno Marchand, a livré un discours puissant sur l’importance de l’inclusion et de la mixité sociale.

« Le YMCA est un lieu où la mixité est possible, où peu importe ta provenance, peu importe où tu es à ce moment-ci dans ta vie, peu importe le nombre de vagues ou de bouillons avalés dans les dernières semaines parce que la vie t’a heurté, tu as une place avec les autres, égalitaire, où tu peux venir et être quelqu’un comme n’importe qui. »

Bruno Marchand, maire de Québec

À propos des YMCA du Québec et de sa Fondation

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance unique qui existe depuis plus de 170 ans et qui a pour mission d’inspirer et d’engager chaque personne à se réaliser et à contribuer à sa communauté. Les YMCA du Québec offrent des programmes virtuellement et dans plus d’une trentaine de points de services à l’échelle de la province, en plus d’assurer les activités de l’École internationale de langues YMCA, de la Résidence YMCA et du Camp YMCA Kanawana.

Premiers YMCA en Amérique du Nord, les YMCA du Québec œuvrent à Montréal depuis 1851 et leur impact s’étend à plus de 13 arrondissements sur l’île de Montréal.

Depuis 1984, grâce à la générosité de ses bénévoles, des donateurs et donatrices, la Fondation des YMCA du Québec appuie la mission du YMCA et assure sa pérennité en faisant connaître l’impact de son action communautaire et en recueillant des fonds pour la soutenir.

