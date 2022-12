Sunwing fait vivre l’esprit des fêtes pendant la plus merveilleuse période de l’année avec les 12 jours d’escapades

Les clients peuvent profiter d’économies incroyables et courir la chance de gagner des prix EPIC et des grands prix convoités afin de profiter pleinement de leurs vacances sous le soleil



MONTRÉAL, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Cet hiver, les clients de Sunwing peuvent éviter les longues files aux caisses et la cohue des centres commerciaux, car le voyagiste entame la saison des fêtes avec des aubaines EPIC sur des vacances tropicales pendant son événement 12 jours d’escapades en cours. Avec des économies allant jusqu’à 40 % sur des forfaits vacances populaires, des soldes de siège vers n’importe quelle destination desservie par Sunwing, des crédits à bord de croisières et bien plus, les clients peuvent réserver d’ici le 16 décembre 2022 des vacances des fêtes à la dernière minute ou de futures escapades vers des destinations populaires et obtenir plus de leurs vacances hivernales sous les tropiques.

Pour ressentir encore plus l’esprit des fêtes, les clients qui réservent un forfait vacances pendant les 12 jours d’escapades seront également inscrits au tirage de l’un des 17 prix exclusifs conçus pour optimiser chaque moment de leurs vacances avec Sunwing. Les clients courront la chance de gagner l’une des cartes-cadeaux prépayées Sunwing ou Walmart de 250 $ ou l’un des deux grands prix convoités offrant une expérience de voyage par excellence et consistant respectivement en un forfait vacances tout compris pour deux personnes au Royalton Cayo Santa Maria ou au tout nouveau Royalton Splash Riviera Cancun!

« Chez Sunwing, nous sommes engagés à aider nos clients à obtenir plus de leurs escapades. Avec le lancement de notre événement 12 jours d’escapades comportant des aubaines et des prix à gagner incroyables, la période des fêtes sera assurément mémorable », a affirmé Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing, Québec. « Avec une fabuleuse sélection d’économies sur des forfaits vacances tout compris, des vols et des croisières, les clients peuvent égayer leurs festivités en profitant de notre solde des fêtes pour réserver leurs prochaines vacances à d’excellents prix, tout en obtenant des extras et en courant la chance de gagner des cartes-cadeaux intéressantes et l’un des deux grands prix consistant respectivement en un forfait vacances pour deux personnes dans l’une des deux destinations vacances parmi les plus populaires. »

Cet hiver, les Canadiens peuvent réserver l’un des nombreux forfaits vacances sous les tropiques et explorer plus avec Sunwing. Un hôtel populaire auprès des familles, le Sensira Resort and Spa Riviera Maya comporte un miniclub, un club pour adolescents et des installations aquatiques de pointe, alors que le Punta Cana Princess All Suites Resort Spa constitue une propriété idéale pour adultes, avec son ambiance paisible, son service de majordome attentionné à la plage et son spa sur place. Les vacanciers désireux de passer de bons moments dans un environnement luxuriant peuvent s’envoler vers les Caraïbes orientales et opter pour les hôtels dotés de commodités somptueuses Royalton Luxury Resorts situés sur les plages de Negril et de Montego Bay. Ils peuvent également admirer les paysages pittoresques du Costa Rica et de Punta Cana au sein des propriétés RIU Hotels & Resorts offrant des installations et des services de qualité exceptionnelle.

Le fabuleux événement 12 jours d’escapades de Sunwing est en vigueur jusqu’au 16 décembre 2022 et ouvert à tous les résidents autorisés du Canada. Les économies des fêtes s’appliquent aux réservations de forfaits admissibles pendant la période de l’événement pour des voyages ayant lieu d’ici le 30 avril 2023. Pour chaque réservation d’un forfait vacances d’ici le 16 décembre 2022, les clients obtiendront automatiquement 10 bulletins de participation au concours. Les clients qui ne font pas d’achat peuvent également participer au concours 12 jours d’escapades de Sunwing. Ces derniers ont droit à un seul bulletin de participation par jour en remplissant le formulaire de concours accessible sur Sunwing.ca*.

De plus, les clients de Sunwing peuvent se protéger des imprévus en ajoutant à leurs réservations de vacances hivernales l’un des Plans de protection Sans souci* exclusifs du voyagiste, offrant une couverture des soins médicaux d’urgence et une protection en cas de modification, d’annulation ou d’interruption du voyage et bien plus pour une tranquillité d’esprit.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice principale marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c26853c3-e87d-41ae-8535-6965397677c2/fr