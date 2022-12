LeddarTech kündigt Veröffentlichung der für ADAS-Anwendungen der Stufe 2/2+ im Automobilbereich entwickelten LeddarVision Front-View Fusion and Perception-Softwareprodukte an

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC CITY (Kanada), Dec. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein weltweit führender Anbieter der flexibelsten, robustesten und präzisesten ADAS- und AD-Softwaretechnologie, freut sich, die Markteinführung von LeddarVision™ Front-View-E (LVF-E) und LeddarVision™ Front-View-H (LVF-H) bekanntzugeben. Dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche umfassende Low-Level-Fusions- und Wahrnehmungssoftware-Stacks, die Sensormodalitäten für Level 2/2+ ADAS-Anwendungen optimal kombinieren und eine 5* NCAP 2025/GSR 2022-Bewertung erreichen.



LeddarTech adressiert die Herausforderungen, mit denen Tier-1/2-Zulieferer und OEMs bei der Entwicklung von Level 2/2+ ADAS-Anwendungen zu kämpfen haben, wie z. B. die Lösung von Sicherheitsproblemen und die Suche nach skalierbarer Fusions- und Wahrnehmungssoftware, die hohe Leistung zu niedrigen Kosten bietet. Die von LeddarTech entwickelte LeddarVision Front-View (LVF)-Familie von Softwareprodukten für die Automobilindustrie nimmt sich diesen Herausforderungen an.

LVF-E (LeddarVision Front-Entry) : LVF-E wurde für Kunden entwickelt, die ADAS-Sicherheits- und Autobahnassistenz-Anwendungen der Einstiegsklasse für L2/L2+ entwickeln möchten. LVF-E ist ein umfassender Frontalfusions- und Wahrnehmungs-Stack für ADAS L2/L2+ Autobahnassistenz-Anwendungen der Einstiegsklasse und 5-Sterne NCAP 2025/GSR 2022. Die Low-Level-Fusion (LLF)-Technologie von LeddarTech erweitert die Leistungsgrenzen, verdoppelt die effektive Reichweite der Sensoren und ermöglicht zum ersten Mal eine Lösung mit nur einer einzigen 1,2-Megapixel-Frontkamera mit 120-Grad-Blickwinkel und zwei Radaren mit kurzer Reichweite in den vorderen Ecken in einer 1V2R-Konfiguration. Kostengünstige Sensorik in Verbindung mit einer effizienten Implementierung auf der TDA4L-Plattform führt zu den niedrigsten Systemkosten für L2/L2+ ADAS der Einstiegsklasse. Ein B-Muster ist für das 2. Quartal 2023 geplant, der SOP für Fahrzeuge soll 2025/6 erfolgen.

LVF-H (LeddarVision Front-High) : Der Premium-Begleiter für Fusion und Wahrnehmung in der Front-View-Produktfamilie. Mit der auf 1V5R erweiterten Sensorkonfiguration, die auf einer einzigen 3-Megapixel-Kamera mit 120 Grad Blickwinkel, einem einzigen Radar mit mittlerer Reichweite an der Vorderseite und vier Kurvenradaren mit kurzer Reichweite basiert, erweitert der Stack die Wahrnehmungsunterstützung für Autobahnassistenzanwendungen, einschließlich eines adaptiven Tempomaten für 160 km/h, 200 Meter Reichweite und halbautomatischem Spurwechsel. Außerdem wird die Unterstützung des NCAP 2025 für Überhol-, Rückwärtsfahren- und Tür-Szenarien verbessert. Mit einer effizienten Implementierung auf der TDA4L-Plattform und einem einzigen Hailo-8 Deep-Learning-Beschleuniger wird durch Low-Cost-Sensing ein kostengünstiges Front-View L2/L2+ Premium-ADAS erreicht. Ein B-Muster ist für das 3. Quartal 2023 geplant, der SOP für Fahrzeuge soll 2026 erfolgen.

Die LeddarVision Front-View (LVF)-Produktfamilie wurde entwickelt, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen:

Leistungsstark und kosteneffektiv

Die Low-Level-Fusion (LLF)-Technologie von LeddarVision setzt neue Maßstäbe bei der Leistung und verdoppelt die effektive Reichweite der Sensoren.

Die kostengünstigste Sensorfunktion und die effiziente Implementierung auf der TDA4L-Plattform sorgen für niedrigste Systemkosten.

Eine höhere Genauigkeit bei der Objekttrennung und der Messung der Längsposition auf Autobahnen ermöglicht eine leistungsfähigere Implementierung des adaptiven Tempomats.



Sicherheit

LVF-Produkte sind für 5* NCAP 2025/GSR 2022 Sicherheitsanwendungen geeignet.

Integrierte Redundanzfunktion, um Sensorausfälle, -degradationen und -konflikte aufzufangen.

Erhöhung der Sicherheit durch eine höhere Genauigkeit bei der Objekttrennung und der Messung der Längsposition.



Flexibel und skalierbar

Ein umfassender Frontalsicht-Fusions- und Wahrnehmungs-Stack, der ADAS-Anwendungen der Einstiegsklasse bis hin zum Premium-Automobilitätsassistenten des Levels 2/2+ unterstützt.



Interessierte Kunden können bei LeddarTech „A“-Muster der Produkte LVF-E und LVF-H anfordern.

„Ich freue mich, unsere neuesten Sensorfusions- und Wahrnehmungsprodukte zur Unterstützung von ADAS-Autobahnassistenzsystemen des Levels 2/2+ für den Einstiegs- und Premiumbereich ankündigen zu können“, so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Der Bedarf des Marktes an hochleistungsfähigen Produkten für die Sensorfusion und -wahrnehmung, die gleichzeitig kosteneffizient, flexibel und skalierbar sind, war noch nie so groß wie heute, und unsere LVF-Produktfamilie deckt diesen Bedarf“, so Boulanger weiter. „Unsere Mission bei LeddarTech ist es, die Sicherheit und die Lebensqualität zu verbessern, indem wir ADAS- und AD-Anwendungen ermöglichen, und dies wird mit der Veröffentlichung dieser beiden Produkte geschehen, die 5* NCAP 2025/GSR 2022 Bewertungen erreichen.“ Herr Boulanger schloss wie folgt: „Ich freue mich darauf, im Jahr 2023 weitere Produkte anzukündigen, die den Bedürfnissen der Branche entsprechen und die Lebensqualität der Menschen verbessern.“

Die LeddarVision LVF-E- und LVF-H-Softwareprodukte von LeddarTech werden auf der CES 2023 vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas auf dem Stand von LeddarTech (Nr. 5475) in der LVCC West Hall vorgestellt.

Über LeddarTech

LeddarTech, ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen, entwickelt und liefert umfassende Wahrnehmungslösungen, die den Einsatz von ADAS und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um hochpräzise 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie wird von OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von Automobil- und Geländewagenlösungen genutzt.

LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich und verfügt über mehr als 140 erteilte oder angemeldete Patente, die ADAS- und AD-Funktionen verbessern. Eine zuverlässige Wahrnehmung ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie bei LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube .

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 daniel.aitken@leddartech.com

Kontakt und Website für Anlegerbeziehungen: InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.