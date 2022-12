レダーテック (LeddarTech)、自動車用レベル2/2+ ADASアプリケーション向けに設計されたLeddarVision Front-View FusionおよびPerceptionソフトウェア製品のリリースを発表

December 07, 2022 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA