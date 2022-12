LeddarTech, 레벨 2 이상의 자율주행 ADAS 애플리케이션을 위해 설계된 LeddarVision Front-View 융합 및 인지 소프트웨어 제품군 출시

December 07, 2022 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA