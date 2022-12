LeddarTech ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ LeddarVision Front-View Fusion และซอฟต์แวร์ Perception ที่ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันยานยนต์ในระดับ 2/2+ ADAS

December 07, 2022 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA