LeddarTech 宣布推出 LeddarVision 前視融合與感知軟件產品，旨在幫助 2/2+級汽車 ADAS 應用開發

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魁北克市, Dec. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是一間提供最靈活、強大且準確的高級輔助駕駛系統 (ADAS) 與自動駕駛軟件 (AD software) 技術的全球領先公司。該公司隆重宣布推出 LeddarVision™ 前視-E (LVF-E) 與 LeddarVision™ 前視-H (LVF-H) 兩套差異鮮明的綜合低階融合與感知軟件棧，實現 2/2+ 級 ADAS 感應器模式的理想結合，並獲得歐洲新車評核計劃.2025 (Euro NCAP 2025)/一般安全規例 2022 (GSR 2022) 5*級評定。



LeddarTech 幫助 1-2 級供應商與原始設備製造商應對在開發 2/2+ 級 ADAS 應用時面臨的挑戰，例如解決安全問題，或尋找以低成本實現高性能的可擴展融合與感知軟件。LeddarTech 開發的 LeddarVision 前視 (LVF) 汽車軟件家族產品將解決這些難題。

LVF-E (LeddarVision 前視-入門級) ：專為尋求開發入門級 ADAS 安全應用與 L2/L2+ 級公路輔助應用的客戶打造的 LVF-E，是一套獲 NCAP 2025/GSR 2022 五星評定的入門級 ADAS L2/L2+ 級公路輔助綜合前視融合與感知軟件棧。LeddarTech 的低階融合 (LLF) 技術將性能發揮到極致，使感應器有效範圍提升一倍，並首次實現了 1V2R，即僅憑一個 120 萬像素 120 度前視攝像頭與兩個前置短距角雷達的配置打造的解決方案。低成本的感應技術，加之在 TDA4L 平台上的高效執行，實現 L2/L2+ 入門級 ADAS 系統成本的最小化。B 樣計劃於 2023 年第 2 季度交付，目標是 2025/2026 年開始汽車產品的量產。

LVF-H (LeddarVision 前視-高階) ：前視產品家族中的融合與感知軟件棧高級套組。感應器配置擴展為 1V5R，由一個 300 萬像素 120 度攝像頭、一個前置中距雷達和四個短距角雷達組成。軟件棧亦將感知支援擴展至公路輔助應用，包括 160 km/h 自適應巡航定速、200 米感知範圍以及半自動換線。同時還增強了 NCAP 2025 對超車/掉頭/開門碰撞情景的支援。此外，憑藉在 TDA4L 平台上的高效執行以及一個 Hailo-8 深度學習加速器，低成本感應技術也可以實現經濟節約的前視 L2/L2+ 高級 ADAS。B 樣計劃於 2023 年第 3 季度交付，目標是 2026 年開始汽車產品的量產。

LeddarVision 前視 (LVF) 產品家族旨在滿足客戶的如下需求：

高性能與成本效益

LeddarVision 的低階融合 (LLF) 技術將性能發揮到極致，使感應器有效範圍提升一倍。

產品感應功能的最低成本與在 TDA4L 平台上的高效執行實現了系統成本的最低化。

目標分離以及公路縱向位置測量的優異準確度令高性能表現的自適應巡航定速得以實施。



安全性

LVF 產品可滿足 5* 級 NCAP 2025/GSR 2022 安全應用。

包含內嵌冗餘功能，對感應器失效、退化和衝突具有容錯性。

優異的目標分離以及公路縱向位置測量準確度提供了額外的安全功能。



靈活且可擴展

一套綜合前視融合與感知軟件棧，支援從入門級到高級 ADAS 公路輔助 2/2+ 級應用。



客戶如感興趣，可聯絡 LeddarTech 了解 LVF-E 與 LVF-H 產品「A」樣。

「我榮幸地宣布我們最新的感應器融合與感知產品將支援入門級到高級 ADAS 公路輔助 2/2+ 級應用」，LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 宣布道。「就高性能感應器以及相應的成本效益、靈活性與可擴展性來說，市場需求達到了前所未有的高度，而我們的 LVF 產品家族正是要滿足這些需求」，Boulanger 先生繼續道。「我們 LeddarTech 的使命是透過支援 ADAS 與 AD 應用的實現來改善安全性以及提高生活品質，而隨著這兩款獲得 NCAP 2025/GSR 2022 5* 級評定的產品發布，這一目標已然實現。」Boulanger 先生繼續說道：「我期待在 2023 年宣布推出更多產品，繼續滿足行業需求並改善人們的生活品質。」

LeddarTech 的 LeddarVision LVF-E 與 LVF-H 軟件產品將於 1 月 5 日 - 8 日在拉斯維加斯的 CES 2023 上高調亮相，敬請蒞臨拉斯維加斯會議中心西廳 # 5475 LeddarTech 展位。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一間全球軟件公司，開發並提供綜合感知解決方案，從而實現 ADAS 與自動駕駛應用的部署。LeddarTech 的汽車級軟件應用 AI 人工智能和計算機視覺算法生成高準確度環境 3D 模型，實現更優的駕駛決策與更安全的道路導航。這項高性能、可擴展且具成本效益的技術幫助原始設備製造商 (OEM) 和 1-2 級供應商發揮優勢，用於汽車與野外車輛解決方案的高效實施。

LeddarTech 在多項遠程傳感創新發明上有所成就，已獲得或正在申請中的專利共計超過 140 項，均爲提升 ADAS 與 AD 能力而設。爲使全球汽車的行動力更安全、更高效、可持續發展並且價格可負擔，可靠的感知能力至關重要，正是這一點推動 LeddarTech 成爲被最廣泛採用的傳感器融合與感知軟件解決方案。

關於 LeddarTech 的其他資訊可從 www.leddartech.com 以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 獲取。

聯絡人：

Daniel Aitken，副總裁，全球營銷、通訊與投資者關係，LeddarTech Inc.

電話：+ 1-418-653-9000 內線 232 daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡方式與網站： InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

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