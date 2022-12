Innofactor Oyj:n hallitus on päättänyt omien osakkeiden luovutuksesta yhtiön johtohenkilöille

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 7.12.2022 klo 9.00

Innofactor Oyj:n hallitus on tänään päättänyt suunnatusta osakeannista yhtiön johtohenkilöille. Suunnattu osakeanti toteutetaan yhtiön hallussa olevilla osakkeilla. Päätös osakkeiden luovuttamisesta on tehty Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen 31.3.2022 antaman valtuutuksen perusteella.

Osakeannissa poiketaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta. Osakeanti toteutetaan yhtiön johtohenkilöiden sitouttamiseksi, jolloin poikkeamiselle on painava taloudellinen syy.

Yhtiön johdolle luovutetaan yhteensä 50 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta hintaan 1,00 euroa per osake. Luovutushinnan määrittelyn lähtökohtana on käytetty kaupankäyntivolyymilla painotettua osakkeen lokakuun 2022 keskihintaa NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Luovutuksen jälkeen Innofactor Oyj:n hallinnassa on 1 073 045 omaa osaketta.

Espoossa, 7.12.2022

Innofactor Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

