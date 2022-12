Mendus AB: Direktsänd webbpresentation för att diskutera kliniska resultat från ADVANCE II-studien som presenteras vid ASH 2022

English Swedish

Mendus AB (”Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som tar sig an tumörrecidiv, kommer att hålla en direktsänd webbpresentation för att gå igenom företagets senaste kliniska resultat från Advance II-studien, AML-underhållsbehadling, som presenteras den 12 december vid 64th Annual Meeting of the American Society for Hematology (ASH 2022) av studieledaren professor Arjan van de Loosdrecht.

Den direktsända webbpresentationen den 13 december 2022 kommer att innehålla en presentation av Mendus CEO Erik Manting, PhD, och CMO Jereon Rovers, MD, PhD. Efter genomgång av resultaten följer en frågestund.





Mendus ASH 2022 Kliniska Resultat - Webbpresentation

DATUM: tisdag, 13 december, 2022

TID: 8.00am ET/2.00pm CET

För registrering och åtkomst till den direktsända webbpresentation:

https://edge.media-server.com/mmc/p/fbg3u4we

För registrering till konferenssamtalet (endast ljud):

https://register.vevent.com/register/BI1a086aa18ea8491c8dd34eb1f5d0fe59

Den direktsända webbpresentationen kommer att finnas tillgänglig efter presentationen, under “Evenemang och Presentationer”-sektionen på Investerarsidan av företagets webbplats: https://mendus.com/investors/events-presentations/





FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com





INVESTOR RELATIONS

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com





MEDIA RELATIONS

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu





