Selskabsmeddelelse nr. 15 - 2022

7. december 2022

Foreløbigt resultat for 2021/22 og forventninger til 2022/23

Koncernens foreløbige og endnu ikke reviderede årsrapport for 2021/22 udviser en omsætning på 380,9 mDKK, et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger og før særlige poster (EBITDA) på 23,4 mDKK

(-12,6 mDKK), et resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) på -3,8 mDKK (-32,9 mDKK) og omkostninger til særlige poster vedrørende omstruktureringsomkostninger i forbindelse med opkøb af virksomhed på -6,8 mDKK (0 mDKK).

Det foreløbige resultat for 2021/22 ligger inden for ledelsens forventninger til helåret, der senest blev oplyst i selskabsmeddelse nr. 14 den 16. september 2022 som følgende:

Omsætning i intervallet 360 til 390 mDKK



Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger og før særlige poster (EBITDA) i intervallet 17 til 27 mDKK



Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) i intervallet -10 til 0 mDKK



Særlige poster vedrørende omstruktureringsomkostninger i niveauet -8 mDKK

Årsrapporten for 2021/22 offentliggøres som planlagt den 20. december 2022.

Forventninger til 2022/23

Ledelsen forventer vækst i koncernens omsætning og et positivt resultat for regnskabsåret 2022/23. Følgende væsentlige forhold ventes at gøre sig gældende:

FOC-markedet forventes at begynde at vækste i begyndelsen af 2023 og dermed medvirke til en øget omsætning for Roblon fra selskabets 2. kvartal 2023.







I USA er Roblon godt positioneret og fysisk centralt placeret som en af få lokale producenter af kabelfibermaterialer. Koncernen har tidligere gennemført et større investeringsprogram og yderligere er igangsat og forventes afsluttet i foråret 2023. Den samlede produktionskapacitet i USA øges derved med mere end 50%, ligesom der forventes yderligere lønsomhedsforbedringer i produktionen.

I Composite produktgruppen, og særligt indenfor koncernens leverancer til olie- og gas offshore-industrien, forventer ledelsen en betydelig fremgang i forhold til det realiserede niveau i 2021/22. Dette understøttes af en højere ordrebeholdning ved indgangen til regnskabsåret 2022/23 og et højere aktivitetsniveau.



Koncernen forventer at opnå lønsomhedsforbedringer i forbindelse med den igangværende udflytning og installation af udvalgte dele af produktionsapparatet til FOC-produktion fra Danmark til koncernens nytilkøbte datterselskab Vamafil, Tjekkiet.

Forventninger til omsætning og resultat for 2022/23 er:

Omsætning i intervallet 430 - 470 mDKK (ikke-revideret: 380,9 mDKK).





Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger og før særlige poster (EBITDA) i intervallet 40 - 55 mDKK (ikke-revideret: 23,4 mDKK).





Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) i intervallet 10 - 25 mDKK (ikke-revideret: -3,8 mDKK).





Ledelsen forventer, at omsætningen i koncernens første kvartal vil være udfordret grundet manglende omsætning i FOC produktgruppen. Baseret på forventningerne til en tiltagende vækst i FOC produktgruppen i de kommende kvartaler, forventes omsætningen og dermed indtjeningen at udvikle sig positivt i de efterfølgende 3 kvartaler.

Bygningsdomicil udbudt til salg

Koncernen besluttede tilbage i starten af 2020 at sætte domicilet i Frederikshavn til salg. Der sker med mellemrum fremvisning for interesserede købere og processen med salget opretholdes. Der er dog pt. ikke konkrete købere til domicilet. Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede er lokaliseret. Foruden positive synergier i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke Roblons resultat, likviditet og egenkapital positivt.



Fremtidige forhold

Forventningerne er forbundet med usikkerhed for så vidt angår forsyning og transport af komponenter og råvarer, energiforsyning samt energiomkostninger som følge af krigen i Ukraine. Desuden bemærkes det, at

forventningerne på kort sigt er behæftet med en høj grad af usikkerhed som følge af eftervirkningerne af COVID-19 på mange af Roblons markeder.

Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især forventningerne til omsætning og indtjening, er i sagens natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Roblons kontrol og kan medføre, at de faktiske resultater vil afvige væsentligt fra de forventninger, som udtrykkes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet – men ikke kun – ændringer i markeds- og konkurrenceforhold, ændringer i efterspørgsel og købemønstre, valutakurs- og renteudsving samt generelle økonomiske, politiske og forretningsmæssige forhold.

Frederikshavn, den 7. december 2022

Roblon A/S



Jørgen Kjær Jacobsen Lars Østergaard

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

