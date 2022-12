English Finnish

Aspo Oyj

Pörssitiedote

7.12.2022, klo 10.00



Muutos Aspon johtoryhmässä

Aspo-konsernin lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen Toni Santalahti jää pois yhtiön palveluksesta siirtyäkseen uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle. Santalahti jättää tehtävänsä maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

”Toni on tehnyt pitkän ja ansiokkaan työuran Aspo-konsernissa. Haluan osoittaa hänelle lämpimät kiitokseni hänen arvokkaasta panoksestaan sekä toivottaa menestystä uusiin haasteisiin”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.



