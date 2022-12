English French

Communiqué de presse

Venator automatise l'empreinte carbone de ses produits avec Atos

Un nouveau partenariat soutient l'ambition de Venator en matière de développement durable

Paris (France), le 7 décembre 2022 – Atos annonce aujourd'hui avoir été retenu par Venator (NYSE : VNTR), un fabricant et distributeur mondial de produits chimiques, pour automatiser le calcul de l'empreinte carbone de ses produits. La solution numérique déployée par Atos permettra à Venator de mettre à la disposition de ses clients des données plus détaillées sur l’empreinte carbone de ses produits. Venator pourra également évaluer les émissions de CO2 générées par son portefeuille et son réseau de production afin de mener des actions qui permettront d’en réduire l’impact carbone. Venator produit une vaste gamme de pigments et d’additifs qui donnent couleur et éclat aux bâtiments, en prolongent la durée de vie et réduisent la consommation d’énergie.

D’octobre 2022 à mars 2023, Venator déploiera la solution numérique d’Atos dédiée au calcul de l’empreinte carbone des produits de l’industrie chimique afin d’extraire des indicateurs issus de ses systèmes ERP et de gestion des données.

L’outil de calcul de l’empreinte carbone (SCOTT) ainsi que la méthodologie développée par BASF se fondent sur une méthode d’évaluation du cycle de vie et calcule l’empreinte carbone des produits depuis leur fabrication jusqu’à leur départ de l’usine. Atos a été sélectionné en tant que partenaire pour développer et déployer une plateforme logicielle permettant de rendre cet outil et cette méthodologie accessibles aux acteurs de l’industrie chimique. La méthodologie repose sur la norme ISO 14067:2018 relative à l’empreinte carbone des produits, qui s’appuie sur les principes et exigences des normes ISO 14040:2006 et 14044:2006.

Selon Rob Portsmouth, SVP Durabilité chez Venator : « Ce que nous entreprenons aujourd’hui aura un impact sur le monde de demain. Nous en sommes particulièrement conscients. L’adoption de pratiques durables est au cœur de nos activités. Nous sommes fiers de nos progrès, mais nous savons que nous pouvons aller plus loin. Notre collaboration avec Atos pour automatiser le calcul de l’empreinte carbone de nos produits est une avancée majeure. Elle nous aidera à concrétiser nos ambitions en identifiant les améliorations nécessaires pour rendre nos activités et nos produits encore plus durables. La mise à disposition de données sur l’empreinte carbone de nos produits permettra également à nos clients de prendre de meilleures décisions ».

« Notre collaboration révèle que Venator est en très bonne position pour mettre en place un calcul automatisé de l’empreinte carbone de ses produits grâce à l’excellence de sa base de données et de ses processus ERP », commente Stuart Lemmon, Responsable de la décarbonation chez Atos. « Venator disposera de données claires, transparentes et comparables sur l’empreinte carbone de ses produits. Ses équipes accéderont à de précieuses informations sur les interdépendances de leur chaîne d’approvisionnement interne et externe, étayées par des visualisations graphiques. Celles-ci les aideront dans leur réflexion sur leurs engagements en faveur d’une chaîne d’approvisionnement durable. »

Les deux entreprises considèrent que cette solution digitale est importante pour l’industrie chimique car elle encourage la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribue à se rapprocher de l’objectif de zéro émission nette. Elle illustre parfaitement la façon dont la technologie peut être mise à profit pour surveiller et gérer les émissions de gaz à effet de serre.

