Fly Play hf.: 79 % sætanýting í nóvember og PLAY aldrei verið stundvísara

79 % sætanýting í nóvember og PLAY aldrei verið stundvísara



PLAY flutti 75.396 farþega í nóvember 2022 sem er meira en fjórum sinnum hærri tala en í nóvember í fyrra. Sætanýting í nóvember var 79,1% en hún var 81,9% í október. Flugferðir til London, Paris og Tenerife nutu mikilla vinsælda með um 90% sætanýtingu.

Í mánuðinum voru 29,8% farþega PLAY farþegar á leið frá Íslandi, 30,9% voru farþegar á leið til landsins og 39,3% voru tengifarþegar á leið frá Evrópu til Bandaríkjanna eða öfugt. PLAY sér ört vaxandi bókunarflæði til landsins inn í veturinn og næsta ár.

Stundvísi PLAY var 98,2% í nóvember en félagið hefur aldrei náð betri stundvísi frá því full starfsemi hófst. Þetta þýðir að næstum öll flug PLAY, til og frá landinu, stóðust áætlun í nóvember, með lítilsháttar undantekningum. Stundvísi PLAY í október var 95,4% sem einnig verður að teljast mjög góð.



„Það er alveg óhætt að halda því fram að farþegatölurnar okkar hafi verið mjög fínar fyrir nóvembermánuð. Það hefur verið einkar ánægjulegt að sjá meiri en 90% sætanýtingu á mörkuðum á borð við London og París sem eru báðir mikilvægir markaðir fyrir leiðakerfið okkar. Auk þess var áhugavert að sjá að sólarstrandarstaðirnir okkar, Tenerife og Alicante, hafi verið með hátt í 90% sætanýtingu þar sem áfangastaðir á borð við þá ná venjulega ekki svo góðum árangri í nóvembermánuði. Þá er ég virkilga stoltur af stundvísi PLAY í mánuðinum og þakka ég starfsfólki PLAY fyrir þennan góða árangur. Okkur er mjög í mun um að þjónusta farþega PLAY á sem bestan hátt og þetta er afraksturinn,“ segir Birgir Jónsson, forstjóri PLAY.

PLAY to Hamborgar, Stokkhólms og Varjár

PLAY hóf miðasölu á flugi til Stokkhólms í Svíþjóð og Hamborgar í Þýskalandi í nóvember. Fyrsta flug PLAY til Stokkhólms verður 31. mars 2023 og flogið verður fjórum sinnum í viku. Fyrsta flug PLAY til Hamborgar verður 16. maí 2023 en flogið verður þrisvar í viku. Báðar flugleiðir munu falla vel að leiðakerfi PLAY og farþegar munu eiga kost á því að komast á milli Bandaríkjanna og Stokkhólms eða Hamborgar.

Þá hóf PLAY miðasölu á flugi til Varsjár í Póllandi í byrjun desember. Fyrsta flugið verður 3. apríl 2023 en flogið verður tvisvar í viku.

PLAY valið besta nýja flugfélagið

PLAY var á dögunum valið besta nýja flugfélagið (start-up of the year) af CAPA (Center for Aviation) sem eru alþjóðleg samtök um flugmál. Í rökstuðningi fyrir valinu segir að PLAY hafi skarað fram úr með viðskiptamódeli sínu sem byggist á að flytja farþega á milli Bandaríkjanna og Evrópu með hagkvæmlega staðsetta heimahöfn á Íslandi. PLAY hafi einnig sýnt ráðdeild með því að teygja sig ekki of langt, heldur halda sig við sparneytnar og hagkvæmar Airbus A320/321neo farþegaþolur sem henta einstaklega vel á þessum flugleggjum.Í rökstuðningi CAPA segir einnig að stjórnendur PLAY hafi hafi staðsett fyrirtækið vel fyrir framtíðina með áherslu á stafrænar lausnir og sjálfbærni sem einum af grunnstoðum fyrirtækisins.





