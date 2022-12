English Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 7.12.2022 klo 11.30

DOVRE GROUP OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2023

Dovre Group Oyj julkaisee vuonna 2023 seuraavat taloudelliset tiedotteet:

Tilinpäätöstiedote 2022 torstaina 23.2.2023

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023 torstaina 27.4.2023

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 torstaina 17.8.2023

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2023 torstaina 26.10.2023

Dovre Groupin tilinpäätös 2022 ja vuosikertomus vuodelta 2022 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään 6.3.2023 alkavalla viikolla.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 30.3.2023. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Dovre Group Oyj noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen edellä mainittujen taloudellisten tiedotteiden julkistamista. Tänä aikana yhtiö ei anna lausuntoja sen taloudellisesta kehityksestä eikä tapaa analyytikoita tai muita pääomamarkkinoiden edustajia.

Yhtiön taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi pörssitiedotteella ja ne ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.dovregroup.com.

Lisätietoja:

DOVRE GROUP OYJ

Sirpa Haavisto

Talousjohtaja

Puh. 020 436 2000

sirpa.haavisto@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva Energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 730 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

