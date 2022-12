Stora Enso ja Huhtamäki edistävät eurooppalaista paperimukien kierrätysaloitetta uusien kumppaneiden kanssa

English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 07.12.2022 KLO 12.00

Stora Enson ja Huhtamäen perustama Cup Collective -aloitte, jonka tavoitteena on käytettyjen paperimukien arvon hyödyntäminen teollisen mittakaavan kierrättämisen kautta, on toivottanut ensimmäiset kumppaninsa tervetulleiksi. Aloitteeseen liittyneitä kumppaneita ovat McDonald's, SSP - The Food Travel Experts, C2 Centre ja Belgian kansallinen rautatieyhtiö (SNCB), jotka kaikki vahvistavat aloitteen kykyä lisätä merkittävästi paperimukien kierrätysmääriä Euroopassa.

Cup Collective -aloite on ensimmäinen laatuaan Euroopassa, ja sen tavoitteena on kierrättää puoli miljardia paperimukia Euroopassa kahden ensimmäisen vuoden aikana. Ensimmäiset paperimukien kierrätyspisteet ovat nyt esillä julkisissa tiloissa eri puolilla Brysseliä, muun muassa ravintoloissa ja julkisen liikenteen asemilla. Kerätyt kupit kierrätetään lähistöllä olevissa laitoksissa, kuten Stora Enson tehtaalla Langerbruggessa, Belgiassa.

Cup Collective on avoin kumppaneille, jotka edustavat toimijoita sekä arvoketjussa että sen ulkopuolella, mukaan lukien ruokapalvelujen tarjoajat, vähittäiskauppiaat, kuljetuspalvelut, jätteenkerääjät ja -hallintapalvelut sekä muut toimijat kaikkialla Euroopassa.

Aloitteen kumppanit ja siitä kiinnostuneet sidosryhmät kokoontuivat tänään Brysselissä paneelikeskusteluun, joka keskittyi keskusteluun ohjelman täytäntöönpanosta.

Peter Goodwin, Cup Collective -ohjelmaa hallinnoivan co-cre8-yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja, sanoi puheenvuorossaan paneelikeskustelussa: "On aika tehdä paperimukien kierrätyksestä helppoa, jokapäiväistä toimintaa. Pystymme nyt tarjoamaan alustan paperimukien kierrättämiseen teollisessa mittakaavassa ja käytettyjen paperimukien arvon hyödyntämiseen. kutsumme yrityksiä mukaan ja tulemaan osaksi Cup Collective -aloitteeseen."

Cup Collective -aloite on edelleen avoin uusille kiinnostuneille kumppaneille. Yhteydenotto kanava mahdollisille uusille kumppaneille on hello@thecupcollective.eu tai thecupcollective.eu. Kutsumme kumppaneita mukaan kehittämään toimivia ratkaisuja kierrätykseen niin että yksikään kuppi ei jää kierrättämättä

Lisätietoja:

Stora Enso

Mandi Alaterä Viestintä- ja markkinointijohtaja, Packaging Materials -liiketoiminta-alue

Puhelin +358 50 577 4040

mandi.alatera@storaenso.com

Huhtamäki

Richard Ali, viestintäjohtaja.

Puhelin +44 7387 261412

media@huhtamaki.com

