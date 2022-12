Anaqua und PatSnap: Gemeinsame Lösung für das Management von geistigem Eigentum in der Pharmaindustrie

English French German Japanese

BOSTON, Dec. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der führende Anbieter von Technologien für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, gab heute seine Partnerschaft mit der Innovation Intelligence Plattform PatSnap bekannt. Die Zusammenarbeit wird eine verbesserte IP-Managementlösung liefern, die Kunden von Anaqua in der Pharmaindustrie einen detaillierteren und fundierteren Überblick über den Markt und die Wettbewerbslandschaft bietet. Die kombinierten Lösungen von Anaqua AQX® Pharma und PatSnap Synapse werden Kunden von AQX Pharma dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern, mit den dynamischen Anforderungen des Marktes Schritt zu halten, doppelte Arbeit bei funktionsübergreifenden Aufgaben zu vermeiden sowie neue Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und umzusetzen.



PatSnap ist eine Plattform für Innovationsintelligenz, die mit Hilfe von KI-Technologie - einschließlich maschinellem Lernen, Computer Vision und optischer Zeichenerkennung (OCR) - den Zugang zu einer Fülle an Daten ermöglicht, die auf sinnvolle Weise miteinander verknüpft sind. So erlaubt die Synapse-Lösung von PatSnap den Nutzern von AQX Pharma den Zugriff auf Millionen von Datenpunkten, die durch Algorithmen sowie manuelle Auswahl von Experten gewonnen werden. Dadurch entsteht ein 360-Grad-Marktüberblick und ein strategischer Mehrwert für die Herangehensweisen und Prozesse bei der Arzneimittelentwicklung.

Die neue Integration ist eine Reaktion auf Kundenanfragen nach mehr pharmazeutischen Marktdaten innerhalb der AQX-Plattform, um die Effizienz von Teams zu verbessern und Prozesse zu rationalisieren. Die Integration verbessert den Austausch von Informationen zwischen Kunden und Partnern und vereinfacht die Verwaltung durch Funktionen wie Docket-Personalisierung, damit sich Teams auf ihre strategisch wichtigsten Aufgaben konzentrieren können. Das kombinierte System wird insbesondere auch die Durchführung von stage gate reviews abbilden und entsprechende Workflows automatisch in Gang setzen.

Vincent Brault, SVP of Product & Innovation bei Anaqua, sagte: "AQX Pharma hilft Kunden bei der Verwaltung der Business-Aspekte des pharmazeutischen IP-Managements, während Synapse die Arzneimittel-Entwicklung durch externe sowie Wettbewerberanalysen unterstützt. Gemeinsam nutzen wir unsere einzigartigen Fähigkeiten, um Best Practices bei der Lifecycle stage gate review in den Biowissenschaften zu ermöglichen. Wir freuen uns, eine komplette Innovationslösung für die Pharmaindustrie anbieten zu können, die durch Integrationen von Anaqua, wie z.B. die Innovationsmanagement-Lösung ideaPoint, weiter ergänzt werden kann."

Ray Chohan, Mitbegründer und VP of Corporate Development bei PatSnap, sagte: "PatSnap ist begeistert, mit Anaqua zusammenzuarbeiten, denn sie sind echte Innovatoren im Bereich des IP-Managements für Biowissenschaften. Synapse wird die Nutzer von AQX Pharma in die Lage versetzen, Millionen von Datenpunkten zu analysieren, um neue Therapien zu entdecken und zu vermarkten."

Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft und die Anaqua AQX-Lösung unter synapse.patsnap.com/home/anaqua.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine Softwarelösungen für das IP-Management, AQX® und PATTSY WAVE® , bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Diensten, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die die IP-Strategie informiert, die Entscheidungsfindung im IP-Bereich ermöglicht und die IP-Abläufe rationalisiert, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der einzelnen Segmente. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Mehr als eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre IP-Management-Anforderungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder Anaqua's LinkedIn.

Über PatSnap

Die KI-gestützte Innovationsintelligenz-Plattform von PatSnap wandelt Milliarden von Innovations-Datenpunkten in verwertbare Erkenntnisse für über 10.000 globale Kunden in mehr als 50 Ländern um. Mit einer unübertroffenen Bandbreite an Daten, einschließlich Patenten, Arzneimittelinformationen, Technologienachrichten, Marktberichten, wissenschaftlicher Literatur und mehr, überwindet PatSnap Grenzen, um Innovatoren erfolgreich mit neuen Erkenntnissen zu verbinden. Um mehr über PatSnap zu erfahren, besuchen Sie patsnap.com.

Pressekontakt:

WORDUP PR

Achim von Michel

presse@wordup.de

Tel: +49(0)89 2 878 878 0