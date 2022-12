La recherche sur l’approvisionnement fondé sur la valeur révèle comment renforcer les systèmes de soins de santé au Canada

English French

OTTAWA, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conference Board du Canada publie aujourd’hui le dernier volet d’une série de recherches en trois parties visant à soutenir les dirigeants du gouvernement et du secteur de la santé au moyen d’outils et de recommandations qui permettront de faire de l’approvisionnement fondé sur la valeur (AFV) un élément clé des efforts d’application des mesures en matière de soins de santé fondés sur la valeur (SSFV). La recherche montre que l’achat de technologies et de solutions médicales fondées sur la valeur gagne en importance dans le contexte des pressions exercées sur la durabilité des soins de santé.



« Le Canada jette les assises de l’approvisionnement fondé sur la valeur dans le but d’obtenir une meilleure valeur et de meilleurs résultats pour les patients et les systèmes de soins de santé au Canada », estime Chad Leaver, directeur de l’équipe de la Santé au Conference Board du Canada. Différents types d’initiatives en cours font progresser l’intégration de l’AFV à l’échelle du système. Cependant, dans les provinces et territoires, ces initiatives ne font l’objet d’aucun suivi et leurs résultats ne sont pas mesurés. Nous estimons que près des deux tiers des appels d’offres en matière de technologies médicales fondées sur les données probantes au Canada pourraient intégrer certains éléments des résultats fondés sur la valeur ».

Les études montrent que plusieurs pays ont modifié leurs pratiques en matière d’approvisionnement afin d’adopter des approches fondées sur la valeur, notamment en Europe. Au Canada, quelques initiatives remarquables génèrent des avantages financiers et non financiers considérables pour toutes les parties prenantes. Pourtant, une multitude d’obstacles freinent l’adoption de l’AFV – du cloisonnement es budgets hospitaliers au manque de données (sur les résultats des systèmes et pour les patients) d’où l’impossibilité de mesurer la valeur. Les dirigeants et les experts canadiens s’accordent à dire que l’avenue la plus prometteuse pour favoriser l'adoption à grande échelle de l’AFV réside dans des investissements provinciaux/territoriaux en santé qui encouragent la valeur, les résultats et les coûts plutôt que le prix d’achat.

La plupart des hôpitaux bénéficient à l’heure actuelle d’un financement global fixe, les fonds leur étant octroyés en fonction de volumes de service prédéterminés. Cependant, ce mode de financement des soins de santé ne permet pas d’améliorer l’accès et de réaliser une valeur optimale pour les patients et les parties prenantes du système. De nombreux changements systémiques seront nécessaires pour que nos systèmes de soins de santé mettent progressivement en place des politiques de financement axées sur les résultats et fondées sur la valeur et pour que le secteur des technologies médicales devienne un partenaire à part entière des parties prenantes du système.

« Dans le domaine des soins de santé, les politiques déterminent les modèles de financement, ajoute M. Leaver. En l’absence de politiques et de modèles de paiement fondés sur la valeur, les provinces et les territoires auront du mal à faire évoluer leur législation et leurs pratiques d’approvisionnement vers l’AFV. Le système n’est tout simplement pas conçu pour accorder la priorité à la valeur et aux résultats plutôt qu’au prix d’achat. Dans cette étude, nous proposons une stratégie et nous formulons des recommandations dans le but d’aider le Canada à s’engager davantage sur la voie de la valeur ».

