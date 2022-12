H2O Innovation annonce l’élection de ses administrateurs, la nomination de l’auditeur et la mise à jour de son plan stratégique triennal

English French

QUÉBEC, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a tenu hier matin son assemblée générale annuelle des actionnaires (l’« assemblée »). Les actionnaires ont élu ou réélu les administrateurs suivants sur le conseil d’administration de la Société : Lisa Henthorne, présidente du conseil d’administration, Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation, Pierre Côté, Stéphane Guérin, Richard Hoel, Bertrand Lauzon, Caroline Lemoine et Elisa M. Speranza. Une mise à jour sur le plan stratégique triennal a également été fournie par la haute direction.



Les résultats détaillés du scrutin pour l’élection des administrateurs sont présentés dans le tableau ci‑dessous.

CANDIDATS EN FAVEUR CONTRE

Pierre Côté 39 992 599 99,98% 7 978 0,02% Frédéric Dugré 39 960 950 99,90% 39 627 0,10% Stéphane Guérin 36 580 692 91,45% 3 419 885 8,55% Lisa Henthorne 39 960 496 99,90% 40 081 0,10% Richard A. Hoel 39 954 016 99,88% 46 561 0,12% Bertrand Lauzon 39 548 471 98,87% 452 106 1,13% Caroline Lemoine 39 992 696 99,98% 7 881 0,02% Elisa M. Speranza 39 951 615 99,88% 48 962 0,12%



Cette année, H 2 O Innovation accueille Madame Caroline Lemoine comme nouveau membre du conseil d’administration. Madame Lemoine est chef de la direction des affaires juridiques et secrétaire corporative d’Industries Lassonde inc. (TSX : LAS-A), une société nord-américaine de fabrication et de commercialisation de produits alimentaires (« Lassonde »). Elle est membre de la haute direction et est responsable des affaires juridiques de Lassonde, notamment en ce qui concerne les acquisitions, les transactions commerciales, les litiges et la propriété intellectuelle. Elle supervise la conformité aux lois en matière de valeurs mobilières et les enjeux de divulgation. Elle assiste le conseil d’administration de Lassonde et participe activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de pratiques de gouvernance. Madame Lemoine cumule 29 années d’expérience en tant qu’avocate en droit des affaires et 18 années en tant que conseillère juridique principale d’une société publique. Avant de se joindre à Lassonde en 2004, elle a travaillé pendant trois ans dans une entreprise commercialisant une technologie 3D permettant la vente en ligne de vêtements et, pendant sept ans, en droit des affaires dans un cabinet privé. Membre du Barreau du Québec depuis 1993, elle est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.) de l’Université de Montréal et a obtenu la certification ICD.D en 2022 après avoir suivi le programme de perfectionnement des administrateurs, offert par l’Institut des administrateurs de sociétés et la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

« L’expérience de Caroline en matière de gouvernance, de réglementation et politique ainsi que son expérience dans le secteur de l’alimentation et des boissons renforceront le conseil d’administration d’H 2 O Innovation dans le cadre des possibilités de croissance et d’expansion de la Société. Avec la nomination de Caroline, nous sommes également ravis d’avoir atteint un tiers de femmes au sein de notre conseil d’administration », a déclaré Lisa Henthorne, présidente du conseil d’administration d’H 2 O Innovation.

Parmi ces huit (8) administrateurs siégeant sur le conseil d’administration de la Société, sept (7) sont indépendants.

Au cours de l’assemblée, les actionnaires de la Société ont nommé la firme Ernst & Young s.e.n.c.r.l./s.r.l. à titre d’auditeur de la Société pour l’exercice se terminant le 30 juin 2023.

« Nous avons également profité de l’occasion pour fournir aux actionnaires une mise à jour sur notre plan stratégique triennal. Nous comptons toujours dix principaux objectifs, dont deux qui ont été récemment mis à jour et trois qui ont nouvellement été ajoutés. Ces nouveaux objectifs se concentreront sur les opportunités de croissance organique et les initiatives qui permettront à H 2 O Innovation d’améliorer le BAIIA ajusté, sur l’optimisation du fonds de roulement ainsi que sur les stratégies mises en place afin de relever les défis associés au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre. La visibilité d’une forte croissance organique nous donne confiance pour resserrer nos objectifs en matière de revenus et de BAIIA ajusté pour les prochaines années. Plus spécifiquement, pour l’année financière en cours, nous resserrons la cible de revenus entre 220-250 M$ et maintenons un objectif de 10% pour le BAIIA ajusté. Pour l’année financière 2024, nous resserrons également notre cible de revenus entre 255-300 M$ et souhaitons atteindre un BAIIA ajusté supérieur à 10,5%. Enfin, pour l’année financière 2025, nous envisageons une fourchette de revenus entre 280-350 M$ et un BAIIA ajusté supérieur à 11% », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com