Conduent Transportation Implementa il Sistema di Bigliettazione Elettronica nella Rete di Trasporto Pubblico su Gomma a Lecco

MILANO, Italia e FLORHAM PARK, N.J., Dec. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni di smart mobility e divisione di business di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), oggi ha annunciato di aver implementato con successo il sistema di bigliettazione elettronica per abilitare più opzioni di pagamento e migliorare l’esperienza dei passeggeri a Lecco, nella rete di trasporto pubblico su gomma di Linee Lecco. Il nuovo sistema integra il sistema di pagamento contactless EMV (Europay, Mastercard and Visa) che Conduent ha introdotto in precedenza quest’anno, consentendo ai passeggeri di pagare con carta di credito e/o bancaria contactless. Nel 2019, quasi 3 milioni di viaggiatori hanno usufruito della rete di autobus di Linee Lecco.



A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking the image or link below.

I passeggeri hanno ora la possibilità di acquistare una gamma di tipologie di titoli di viaggio, con chip Radio Frequency Identification (RFID) incorporati, nei punti vendita selezionati e presso la biglietteria. Il sistema di bigliettazione elettronica permette a Linee Lecco di approfondire la conoscenza dei flussi di traffico dei passeggeri e di ottenere informazioni precise e aggiornate sull’utilizzo della flotta. I titoli sono validati a bordo per mezzo degli stessi validatori del sistema EMV. Oltre alle carte di credito e di debito, gli utenti possono pagare con dispositivi dotati di tecnologia Near-Field Communication (NFC), come smartphone e smart watch.

“A Lecco, il trasporto pubblico su gomma ricopre un ruolo fondamentale nell’esperienza di vita quotidiana. L’introduzione dei sistemi di bigliettazione elettronica e dell’EMV contactless è prioritaria per poter consentire a residenti e turisti di accedere più agevolmente al servizio,” ha affermato Salvatore Cappello, Direttore Generale di Linee Lecco. “Facendo leva sull’esperienza di Conduent, abbiamo implementato una tecnologia semplice e user-friendly per i passeggeri che in più fornisce a Linee Lecco dati aggiornati sui viaggi, assicurandoci informazioni più accurate per perfezionare il servizio di trasporto pubblico.”

“Questo è il primo progetto di Conduent Transportation in Italia in cui il validatore accetta sia pagamenti EMV che titoli di viaggio elettronici. Lecco si unisce alle altre città italiane nella digitalizzazione del processo di bigliettazione per soddisfare le esigenze dei passeggeri che necessitano di una soluzione semplice ed efficace,” ha dichiarato Marco Moretti, Amministratore Delegato di Conduent Italia. “Con la tecnologia Conduent, Linee Lecco valorizza l'esperienza di trasporto e facilita ai passeggeri l’accesso al sistema.”

Linee Lecco ha lanciato il nuovo sistema di bigliettazione elettronica il 1° dicembre nel corso di un evento con circa 60 partecipanti, tra cui i sindaci di città limitrofe e altre autorità.

Conduent Transportation è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche automatizzate di smart mobility basate su analisi per le agenzie governative. Queste soluzioni, che spaziano dai sistemi di bigliettazione, alla riscossione di pedaggi autostradali e alla gestione di parcheggi a raso, fino ai sistemi avanzati di trasporto e pubblica sicurezza, consentono di offrire servizi semplificati e personalizzati a cittadini e passeggeri. L'azienda serve i clienti del settore dei trasporti da oltre 50 anni e opera in oltre 20 paesi.

