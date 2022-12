Déclaration du CFIQ sur le nouvel Espace courtier/cabinet de la CSF

English French

MONTRÉAL, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ) a accueilli favorablement aujourd'hui l'annonce de la Chambre de la sécurité financière (CSF) concernant le lancement de son Espace courtier/cabinet. La nouvelle plateforme aidera à soutenir l’encadrement du développement professionnel des représentants par les courtiers en permettant aux membres de la CSF de partager leurs dossiers de formation continue directement avec leurs équipes de conformité.



« Nous félicitons les efforts de la CSF pour soutenir le développement professionnel en offrant aux courtiers une visibilité sur la formation continue de leurs représentants, a déclaré Eric Hallé, président du Conseil des gouverneurs du CFIQ. Le nouveau portail permettra aux entreprises d'être mieux équipées pour se conformer aux obligations d’encadrement, ce qui profitera en fin de compte aux investisseurs qu'elles servent. »

Les courtiers et les cabinets pourront demander l'accès à l’Espace courtier/cabinet à partir de janvier 2023.

Visitez le site Web de la CSF pour consulter le communiqué complet.

