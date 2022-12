IBA - PUBLICATION RELATIVE À UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

English French

Louvain-la-Neuve, Belgique, 07 décembre 2022

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), suite à une notification reçue le 05 décembre 2022.

Dans sa notification, La Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) annonce que, suite au franchissement de seuil passif, sa participation totale dans IBA SA a franchi à la hausse le seuil de 5%.

Contenu de la notification

Motif de la notification: Franchissement de seuil passif

Franchissement de seuil passif Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personne(s) tenue(s) à la notification: La Société Fédérale de Participations et d’Investissement, Avenue Louise 32, bte 4, 1050 Bruxelles.

La Société Fédérale de Participations et d’Investissement, Avenue Louise 32, bte 4, 1050 Bruxelles. Date du dépassement du seuil: 11/02/2022

11/02/2022 Seuil franchi (en % ) : 5%

5% Dénominateur: 38.339.545

Détails de la notification: (extrait du formulaire de notification reçu)

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres L’Etat belge 0 0 0 0.00% 0,00% La Société Fédérale de Participations et d’Investissement 58.200 58.200 0 0.15% 0,00% LA S.A. Belfius Banque 0 0 0 0,00% 0,00% La S.A. Belfius Insurance 903.754 2.378.392 0 6,20% 0,00% Sous-total 903.754 2.436.592 0 6,36% 0,00% TOTAL 2.436.592 0 6,36% 0,00%





B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d'instruments financiers assimilés Type d'instrument financier Date d'échéance Date ultime d'exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice de l'instrument % droits de vote Règlement TOTAL 0 0.00% TOTAL (A & B) # de droits de vote % de droits de vote 2.436.592 6.36%

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :





La Société Fédérale de Participations et d’Investissements (SFPI-FPIM), agissant en son nom mais pour le compte de l’Etat belge, détient la S.A. Belfius Banque, laquelle à son tour est la société-mère de la S.A

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 800 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

