Résultats de l’exercice 2021-2022

Le groupe change de dimension : nouveaux résultats historiques

EBITDA courant : 510,1 M€

Résultat net : 237,6 M€

Le conseil d’administration du 7 décembre 2022, présidé par Monsieur Daniel Derichebourg, a arrêté les comptes annuels et consolidés au 30 septembre 2022. Au cours de cette séance, le Président Directeur Général s’est félicité des résultats des différentes activités du groupe, et a souligné la rapidité de l’intégration du groupe Ecore.

Chiffre d’affaires : 5,3 milliards d’euros

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 s’élève à 5,3 milliards d’euros, en progression de 45,9% par rapport à l’exercice précédent. L’activité Services à l’Environnement progresse de 57,9% et l’activité Multiservices de 7,9%.

(en milliers de tonnes) 30/09/2022 30/09/2021 Variation Ferrailles 4 972,7 3 964,1 25,4% Métaux non ferreux 812,5 626,6 29,7% Total volumes 5 785,2 4 590,7 26,0% (en millions d'euros) 30/09/2022 30/09/2021 Variation Ferrailles 2 114,9 1 339,3 57,9% Métaux non ferreux 1 877,3 1 122,8 67,2% Prestations 342,2 282,3 21,2% chiffre d'affaires Services à l'Environnement 4 334,4 2 744,4 57,9% chiffre d'affaires Multiservices 940,7 871,5 7,9% chiffre d'affaires holding 0,9 0,4 92,2% Total chiffre d'affaires groupe Derichebourg 5 276,0 3 616,3 45,9%





Services à l’Environnement

Le volume de ferrailles commercialisées progresse de 25,4%. Cette progression s’explique par la contribution des volumes d’Ecore.

Sur la première partie de l’exercice, la baisse de volumes s’expliquait par le manque de ferrailles en provenance de la filière automobile (VHU, chutes de fabrication), ce qui concourrait à maintenir des prix très élevés. Sur la seconde partie de l’exercice, c’est davantage la faible demande des usines consommatrices (interrogations sur l’activité économique future, coûts de l’énergie de production) qui explique cette baisse.

Concernant les métaux non-ferreux, les volumes sont en hausse de 29,7%. Les volumes seraient à peu près stables hors contribution d’Ecore à compter du 17 décembre 2021.

Les marges unitaires réalisées au cours de l’exercice sont en hausse par rapport à l’an passé. Elles ont atteint un niveau record au printemps 2022, tant pour les ferrailles que pour les métaux non-ferreux, avant de diminuer avec la baisse des prix.

Les étapes essentielles de l’intégration d’Ecore ont été réalisées sur l’exercice : migration de plus de 90% du périmètre sur l’informatique Derichebourg, mise en place de chaînes managériales intégrées. Une nouvelle fois, le groupe témoigne de sa capacité à intégrer rapidement les sociétés qu’il acquiert. Les engagements pris auprès de la Commission Européenne dans le cadre de cette acquisition sont respectés : les contrats de cession ont été signés le 15 juin 2022. Le groupe Riva a été agréé comme repreneur le 9 novembre 2022, et la cession des huit sites objets d’engagements de cession sera effective au 1er janvier 2023.

Multiservices

Le chiffre d’affaires propre de la division Multiservices s’établit à 961 M€. Compte tenu chiffre d’affaires réalisé avec les autres divisions du groupe, la contribution au chiffre d’affaires du groupe de l’activité Multiservices est de 940,7 M€, en progression de 7,9%, malgré un contexte inflationniste. La reprise des activités aéronautiques (tant services externalisés que travail temporaire) explique l’essentiel de cette progression. La pertinence de la stratégie mise en place en 2020, qui a consisté à signer un accord de performance collective et mettre en place un accord sur le temps partiel de longue durée pour traverser une période difficile dans l’attente de la reprise d’activité, est démontrée sur l’exercice.

Dans l’activité Facility Management, la croissance organique du chiffre d’affaires est compensée par une baisse des travaux exceptionnels liés à la situation sanitaire.

EBITDA courant1

L’EBITDA courant atteint un niveau record, à 510,1 M€. Il représente 9,7% du chiffre d’affaires. La contribution estimée d’Ecore est de 115 M€ depuis son acquisition. En considérant une consolidation d’Ecore sur 12 mois, l’EBITDA courant aurait été de 535 M€.

Résultat opérationnel courant2

Après prise en compte de 156,1 M€ de dotation aux amortissements, le résultat opérationnel courant s’élève à 353,9 M€, en progression de 34,5%.

Résultat opérationnel

Les éléments à caractère non-récurrent incluent principalement 5,7 M€ de coûts liés à la préparation et la réalisation de l’acquisition d’Ecore, et 3,5 M€ de coûts de restructuration post-acquisition. Après prise en compte des éléments à caractère non-courant, le résultat opérationnel est de 344,5 M€, en hausse de 31,1%.

Résultat net de l’exercice revenant aux actionnaires de l’entité consolidante

Le résultat net revenant aux actionnaires est de 237,6 M€, en progression de 36,5% par rapport à l’an passé.

Dividende

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale le versement d’un dividende de 0,32€/action, représentant 21,5% du résultat net revenant aux actionnaires, et faisant ressortir un rendement de 6,3% par rapport au cours de clôture du 30 novembre 2022.

Prise de participation dans Elior Group

Derichebourg SA a acquis au second semestre de l’exercice une participation de 24,36% au capital d’Elior Group, un des leaders de la restauration collective, et acteur important des services aux entreprises. Il bénéficie de deux sièges au conseil d’administration d’Elior Group.

A la suite d’articles de presse récents et dans le prolongement de l’annonce faite le 4 juillet 2022 par Elior concernant la revue de ses options stratégiques, Derichebourg a confirmé le 24 novembre 2022, dans ce contexte et parmi l’ensemble des options à l’étude, l’existence de discussions avec Elior pour l’éventuel apport de sa branche Multiservices à Elior Group. A ce jour, il n’existe aucune certitude quant à l’issue de ces discussions et à la conclusion d’un accord ferme relatif à cet apport. En toutes hypothèses, Derichebourg confirme ne pas avoir l’intention de déposer une OPA sur Elior Group. Aucun autre commentaire ne sera fait tant qu'un accord n'aura pas été conclu ou que les discussions ne seront pas terminées.

Perspectives

Le groupe demeure tout à fait confiant dans les fondamentaux de l’activité Recyclage et dans la qualité de son positionnement stratégique :

Les avantages en termes de moindres émissions de Co2 et de moindre consommation d’énergie de la production de métaux par la voie du recyclage sont désormais clairement perçus par les pouvoirs publics et par le marché. Au cours des 24 derniers mois, plusieurs projets de construction d’aciéries pouvant consommer des ferrailles ont été annoncés : ces dernières seront fortement recherchées au cours des prochaines années, les aciéristes cherchant d’ailleurs à s’intégrer dans les métiers du recyclage afin de davantage maîtriser leur collecte.

Les standards de qualité des matières livrées, en particulier pour les métaux non-ferreux, deviennent plus exigeants, ce qui nécessite des lignes de tri plus poussé et plus complexes. Le maillage du groupe, sa stabilité financière, et son approche de long terme le placent idéalement pour répondre à ces défis.

A court terme, les premiers mois de l’exercice se déroulent dans la continuité des derniers mois de l’exercice précédent : volumes impactés par des anticipations économiques sous contrainte, qui rendent les clients prudents sur leur niveau de stocks, a fortiori dans un contexte de coûts de l’énergie trop élevés. La dissipation des craintes sur la disponibilité de l’électricité, entraînant une baisse des prix, et des anticipations économiques légèrement plus favorables seraient de nature à entraîner une reprise des volumes.

Dans l’activité Multiservices, le chiffre d’affaires devrait continuer à progresser, et avoisiner le milliard d’euros. La dynamique commerciale favorable dans tous les métiers y contribuera, ainsi que l’effet en année pleine des opérations de croissance externe réalisées au cours de l’exercice écoulé. L’EBITDA courant devrait progresser. Cette anticipation fait l’hypothèse que la division absorbera (par les clients, par de la productivité, en réduisant les frais généraux) l’inflation salariale dans le métier Propreté France.





Annexe 1 : COMPTE DE RESULTAT

en millions d'euros 30/09/2022 30/09/2021 Variation Chiffre d'affaires 5 276,0 3 616,3 45,9% dont Services à l'Environnement 4 334,4 2 744,4 57,9% dont Multiservices 940,7 871,5 7,9% EBITDA courant 510,1 388,2 31,4% dont Services à l'Environnement 471,1 338,5 39,2% dont Multiservices 50,8 51,4 (1,3%) Résultat opérationnel courant 353,9 263,2 34,5% dont Services à l'Environnement 342,4 242,0 41,5% dont Multiservices 26,5 26,1 1,3% Eléments à caractère non courant, nets (9,4) (0,5) Résultat opérationnel 344,5 262,7 31,1% Frais financiers nets (22,0) (16,7) Autres éléments financiers 5,4 0,5 Résultat avant impôts 327,9 246,5 33,0% Impôt sur les bénéfices (86,9) (71,3) Part du résultat des sociétés mises en équivalence (2,1) 0,3 Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle (1,4) (1,5) Résultat net revenant aux actionnaires 237,6 174,0 36,6%

Annexe 2 : BILAN

(en millions d'euros) 30/09/2022 30/09/2021 retraité (1) Variation (%) Ecart d'acquisition 473,8 266,2 Immobilisations incorporelles 5,3 5,6 Immobilisations corporelles 766,3 501,1 Droits d'utilisation 259,0 216,1 Actifs financiers 10,7 10,2 Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 208,0 12,5 Impôts différés

Autres actifs 32,0

0,5 26,7

0,4 Total actifs non courants 1 755,6 1 038,8 69,0% Stocks et encours 185,1 136,6 Créances Clients 462,2 396,6 Créances d'impôt 6,7 6,6 Autres actifs 86,9 78,5 Actifs financiers 15,5 19,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 323,2 787,5 Instruments financiers 3,0 0,1 Total actifs courants 1 082,7 1 425,2 (24,0%) Total actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être cédés 40,6 Total actif 2 878,9 2 464,0 16,8% (1) Après retraitement au 1er octobre 2020 suite à la décision de l'IFRS IC de mai 2021, précisant le calcul des engagements de retraite (voir note 2.2 Principes comptables, règles et méthodes d’évaluation) (en millions d'euros) 30/09/2022 30/09/2021 retraité (1) Variation (%) Capitaux propres Groupe 918,8 703,1 Intérêts ne conférant pas le contrôle 5,0 3,8 Total capitaux propres 923,8 706,9 (30,7%) Emprunts et dettes financières 807,9 826,0 Provisions retraite et avantages similaires 43,2 44,1 Autres provisions 34,8 34,9 Impôts différés 32,7 25,5 Autres passifs 5,0 6,3 Total passifs non-courants 923,6 936,8 (1,4%) Emprunts et dettes financières 168,7 157,3 Provision 16,3 2,3 Fournisseurs 503,0 374,2 Dette d'impôt 6,2 7,1 Autres passifs 318,6 277,1 Instruments financiers 2,3 2,2 Total passifs courants 1 015,1 820,3 23,8% Total passifs liés à un groupe d'actifs destiné à être cédés 16,4 Total passif 2 878,9 2 464,0 16,8% (1) Après retraitement au 1er octobre 2020 suite à la décision de l'IFRS IC de mai 2021, précisant le calcul des engagements de retraite (voir note 2.2 Principes comptables, règles et méthodes d’évaluation)





Annexe 3 : Passage de l’endettement financier net du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2022

Endettement financier net 30/09/2021 195,7 Investissements 193,0 Nouveaux droits d'utilisation des locations simples 16,4 Frais financiers nets 22,0 Impôts sur les sociétés 82,8 Variation du BFR 3,5 Dividendes 51,0 EBITDA courant (510,1) Coûts non récurrents 9,2 Variation des provisions (10,6) Croissance externe Ecore 438,4 Autres opérations de croissance externe 13,5 Prise de participation Elior (24,36 %) 190,5 Cession de filiale (2,1) Dette nette liées aux actifs destinés à être cédés (12,7) Autres (16,5) Endettement financier net 30/09/2022 653,4











1 EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + dotation nette aux amortissements des immobilisations corporelles, incorporelles, et des droits d’utilisation

2 Résultat opérationnel courant = Résultat opérationnel +/- éléments non-courants





Pièce jointe