COMMUNIQUE DE PRESSE NACON:  Ishtar Games, le label de jeux indépendants de NACON, annonce son premier line-up d’édition:

Ishtar Games, le label de jeux indépendants de NACON, annonce son premier line-up d’édition

Après 17 ans de développement, Ishtar Games apporte désormais son soutien à une première série de jeux indépendants.

Lille, France, 7 décembre 2022 — NACON a le plaisir d’annoncer que son studio en charge de l’édition de jeux indépendants, Ishtar Games, connu pour Dead In Vinland et The Last Spell, révèle aujourd’hui les premiers jeux qu’il éditera : Worlds of Aria (Ludogram Games), Spirited Thief (Koi Snowman Games), ainsi que son propre titre Lakeburg Legacies, tous prévus pour une sortie en 2023.

Découvrez le trailer d’annonce ici : https://youtu.be/7OpVbH7Rq-o

"Nous sommes ravis de commencer notre parcours en tant que label d’édition avec Koi Snowman et Ludogram,” dit le Président et Directeur Créatif d’Ishtar Games, Matthieu Richez. “Ils nous ont apporté non seulement d’excellents jeux, mais ce sont également de très bons partenaires avec qui travailler. Je suis convaincu que cette collaboration portera ses fruits pour toutes les parties impliquées, ce qui est très important pour nous.”

Ishtar Games développe des jeux depuis 17 ans, et comprend le soutien dont les studios indépendants ont besoin, ainsi que l’importance que peut avoir une communication claire et transparente avec les développeurs. Depuis 2021, Ishtar Games fait partie de NACON, opérant indépendamment en tant que leur branche d’édition indépendante, tout en bénéficiant de l’infrastructure de NACON.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

A propos de Ishtar Games :

Ishtar Games est un studio de développement et le label d’édition indépendant de Nacon, basé à Lille et Bordeaux (France). Nous avons précédemment développé The Last Spell et les jeux « Dead in » (Dead in Bermuda, Dead in Vinland). Nous aimons les jeux qui sont complexes et mélangent des genres différents, en particulier lorsqu’ils ont une composante RPG. Ishtar Games est construit, dirigé et fondé par des joueur·se·s. Pour ces raisons, nous restons fidèles à nos principes et créons des jeux qui non seulement transmettent nos valeurs, mais auxquels nous aimerions jouer nous-mêmes.

A propos de Ludogram :

Ludogram est un studio de jeux vidéo indépendant basé à Lille (France). Nous avons précédemment développé "SeriePlay", une application mobile gratuite qui plonge les joueurs dans des séries interactives à choix multiples écrites par des auteur·rice·s talentueux·se·s. Nous travaillons actuellement sur "Firebird", un visual novel explorant le folklore slave, et "Worlds of Aria", un jeu fantastique inspiré du RPG en groupe, tous deux écrits par FibreTigre.

A propos de Koi Snowman Games :

Koi Snowman Games est un studio composé d’une personne et basé à Paris (France). Après 10 ans d’expérience de développement dans le jeu vidéo, Spirited Thief est notre tout premier jeu, dont la sortie est prévue pour 2023.

Notre objectif : partager notre passion de jeux qui sont immersifs et qui poussent à se surpasser.

