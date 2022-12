Vous détenez un prêt hypothécaire à taux variable? La hausse des taux d'aujourd'hui pourrait prolonger de 40 ans l'accès à la propriété de votre maison.

English French

MONTREAL, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les perspectives semblent peu réjouissantes pour les détenteurs de prêts hypothécaires à taux variables en raison de la nouvelle hausse de 50 points de base annoncée aujourd'hui par la Banque du Canada, un type de prêt hypothécaire moins connu pourrait s'avérer être une solution plus intéressante : le prêt hypothécaire à taux ajustable (ARM). Tandis que plus de 50 % des détenteurs d'un prêt hypothécaire à taux variable devraient atteindre leur seuil de déclenchement en 2023, prolongeant ainsi la durée de remboursement de leur prêt de 40 ans, voire plus, les détenteurs d'un ARM, eux, pourront respecter leur objectif initial.



En fait, aujourd'hui plus que jamais, un ARM peut s'avérer être l'option la plus intéressante pour les propriétaires potentiels à la recherche d'un prêt hypothécaire variable ou pour les propriétaires actuels dont le prêt doit être renouvelé.

Pourquoi? Selon le rapport de nesto , si l'on compare un prêt hypothécaire à taux variable à un prêt hypothécaire à taux ajustable sur un terme de 5 ans pour un prêt de 100 000 $ avec une période d'amortissement de 25 ans, l'impact de l'augmentation de 50 points de base du taux préférentiel enregistrée aujourd'hui se traduit par :

+ 68$ d'intérêt couru sur le VRM par rapport à l’ARM +5,812$ de capital remboursé avec un ARM qu’avec un VRM à la fin du terme. +40 ans remboursement plus rapide avec l'ARM qu'avec le VRM. +36,46$ d'économies pour l'ARM par rapport au VRM au moment du renouvellement.

En résumé, vous devez choisir entre risquer des paiements plus élevés avec un prêt à taux ajustable à court terme et devenir propriétaire de votre maison avec plus de valeur à long terme, ou opter pour un paiement fixe et stable avec un prêt à taux variable, mais courir le risque de ne pas pouvoir changer de prêteur à l'échéance, d'avoir des paiements plus élevés au renouvellement et de devoir attendre plus longtemps avant de devenir propriétaire de votre maison.

« Chez nesto, notre objectif a toujours été d'aider les propriétaires à se sentir en confiance avec leur prêt hypothécaire, c'est pourquoi nous avons choisi de n’offrir que des ARM. Alors que de nombreux détenteurs de VRM atteignent déjà leur taux de déclenchement, ceux qui ont contracté leur prêt hypothécaire avec nesto n'auront pas à se soucier de cela », dit Chase Belair, cofondateur et courtier principal de nesto. « Puisque leurs paiements s'ajustent en fonction de l'évolution du taux préférentiel, ils gardent le cap sur le remboursement de leur prêt, disposent d'une valeur nette immobilière, tout en ayant une plus grande tranquillité d'esprit et une flexibilité accrue au moment du renouvellement. »

