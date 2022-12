SPharm célèbre 25 ans d’excellence réglementaire

VAL-D’OR, Québec, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SPharm Inc., une entreprise Canadienne de services aux affaires réglementaires pour les produits de santé, chef de file dans son secteur, célèbre 25 ans d’excellence réglementaire.

L’entreprise a ouvert ses portes en 1997 lorsque la fondatrice et présidente, Susanne Picard, a débuté une pratique en solo, qui a connu une expansion rapide en réponse à la demande des clients. SPharm est maintenant reconnu comme un fournisseur clef en services d’intelligence réglementaire au Canada, couvrant un vaste éventail d’aires thérapeutiques. Leurs clients se retrouvent au Canada et ailleurs dans le monde.

« Alors que nous célébrons notre 25e anniversaire cette année, nous sommes reconnaissants pour les relations d’affaires exceptionnelles bâties avec nos clients, nos partenaires et les autorités réglementaires » dit Susanne Picard, Présidente. « Créer une pratique digne de prix de reconnaissance reflète le respect de nos engagements envers nos clients, ce qui est le noyau de notre stratégie d’affaires. »

SPharm est reconnu digne de confiance pour gérer efficacement des dossiers réglementaires présentant des défis, incluant ceux supportant des produits innovateurs pour des pathologies rares ou ultra-rares. Ils ont été parmi les premiers à adopter les soumissions en format « eCTD » pour les Demandes d’Essais Cliniques au Canada et, ils gèrent tous types de soumissions en format « eCTD » au Canada et ailleurs dans le monde.

« L’équipe SPharm est sans équivoque les Experts aux Affaires Réglementaires pour les médicaments, au Canada! Une petite équipe exceptionnelle et efficace avec une compréhension 100% de Santé Canada. Ils sont les partenaires parfaits dans leur domaine, transparent, proactif, ponctuel! Nous travaillons avec eux depuis plus de 20 ans et quand je rencontre des « sponsors », je recommande SPharm sans hésitation pour leurs besoins réglementaires dans notre région » Julie Martin, PDG & Co-propriétaire, Scimega.

Ils ont récemment atteint plus de 100 Demandes d’Essais Cliniques ou d’Amendements en une seule année. Avec leurs standards de sécurité dépassant les normes de l’industrie et leur brillante réputation comme experts réglementaires canadiens, ils sont reconnus comme une firme bien établie ayant des relations professionnelles exceptionnelles avec leurs clients, leurs partenaires et les autorités réglementaires. « L’occasion de travailler avec Susanne et SPharm, sur une période de plus de 20 ans, témoigne de la qualité de leur travail, de la relation d’affaire et de l’expérience SPharm. L’équipe SPharm est devenue une extension de la nôtre; nos relations professionnelles bonifiées par nos succès se sont développées en parallèle d’une grande amitié » Jean De Serres, MD, M.Sc, MBA, I.As, VP Affaires Scientifiques et Opérations, Paladin.

SPharm brille avec son historique d’approbation de soumissions de 99%, contribuant avec succès à la croissance des portfolios de produits de santé de leurs clients. Ils ont d’ailleurs amené un client possédant une poignée de produits de santé à plus de 50, en moins de 7 ans. L’entreprise excel dans diverses aires thérapeutiques, incluant : les déficiences en facteurs plasmatiques, la cardiologie, la neurologie, l’oncologie, l’endocrinologie, le métabolisme, la rhumatologie, la microbiologie, la chirurgie orthopédique, la dentisterie et la gastroentérologie.

Au cours de la dernière décennie seulement, SPharm a géré plus de 1500 présentations, incluant la contribution à des dossiers extrêmement complexes, de façon à faciliter le processus réglementaire assurant ainsi des approbations dans des temps records, au Canada. Ils ont d’ailleurs aussi facilité l’homologation de produits de santé au Canada, avant leur homologation ailleurs dans le monde. « Ce fut une aventure mémorable avec une équipe incroyable; je suis honorée de travailler auprès de professionnels intelligents, talentueux, dévoués et passionnés et surtout, j’entrevois les prochaines années avec confiance et enthousiasme » dit Picard.

SPharm est une entreprise Canadienne de services spécialisée en stratégies réglementaires, en développement et homologation de produits de santé (incluant les drogues et les instruments médicaux). Leur équipe d’experts assiste les compagnies pharmaceutiques, de biotechnologies, d’instruments médicaux, de produits de santé naturels et plus, au Canada et ailleurs dans le monde, dans les diverses étapes de développement, à travers le processus réglementaire, jusqu’à l’atteinte du marché dans les meilleurs délais, puis assurant la gestion du cycle de vie de ces produits après l’homologation.

