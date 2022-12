EACL et les LNC célèbrent l’inauguration des travaux d’une nouvelle installation de recherche nucléaire

English French

CHALK RIVER, Ontario, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) sont heureux d'annoncer qu'ils ont officiellement donné la première pelletée de terre du nouveau Centre de recherche avancée sur les matériaux nucléaires (CRAMN) aux Laboratoires de Chalk River. Le président et premier dirigeant d'EACL, Fred Dermarkar, et le président et chef de la direction des LNC, Joe McBrearty, ont été accompagnés par des représentants des communautés locales et de la chaîne d'approvisionnement nucléaire du Canada pour célébrer la construction de la nouvelle installation.



Son achèvement étant prévu pour le printemps de 2028, le CRAMN est un complexe de recherche à la pointe de la technologie qui sera l’une des plus importantes installations de recherche nucléaire jamais construites au Canada. Quand sa construction sera achevée, il servira de pilier de l’infrastructure de recherche et de développement des LNC. L’installation de 10 000 mètres carrés comportera 23 laboratoires, hébergera 160 employés et regroupera les capacités clés d’installations vieillissantes dont la mise hors service est prévue sur le site.

« Énergie atomique du Canada limitée est tournée vers l'avenir. Le CRAMN est au cœur de notre vision pour stimuler l'innovation nucléaire. Il s'agira d'un laboratoire nucléaire moderne, efficace et de classe mondiale qui répondra aux besoins du gouvernement du Canada et de l'industrie nucléaire canadienne - non seulement pour aujourd'hui, mais pour les décennies à venir. »

Fred Dermarkar, président et premier dirigeant, Énergie atomique du Canada limitée

« Cette nouvelle installation de recherche passionnante permettra aux LNC de maintenir leur position de chef de file mondial dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires à l’avenir. Les investissements du gouvernement du Canada dans la revitalisation des Laboratoires de Chalk River nous donnent les installations et l’infrastructure nécessaires pour faire face à certains des problèmes les plus urgents du pays, du changement climatique à la sécurité énergétique. C’est la responsabilité que nous avons en tant que laboratoire nucléaire national du Canada, et le CRAMN est au centre de cette vision. »

Joe McBrearty, président et chef de la direction, Laboratoires Nucléaires Canadiens

« Pour lutter contre les changements climatiques et réduire les émissions, nous devons nous tourner vers toutes les sources d'énergie non émettrices, ce qui doit absolument inclure l'énergie nucléaire. Le Centre de recherche avancée sur les matériaux nucléaires (CRAMN) constitue une étape importante dans la longue histoire du Canada en tant qu'utilisateur pacifique de l'énergie nucléaire. Les travaux entrepris ici contribueront à orienter une nouvelle génération de technologies nucléaires et à faire en sorte que notre secteur nucléaire demeure une source d'énergie et de possibilités fiable, sûre, rentable et novatrice.»

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Parmi ses fonctions, le CRAMN est conçu pour appuyer les objectifs d’énergie propre du Canada en proposant des services cruciaux pour prolonger la vie et assurer la fiabilité à long terme des réacteurs existants, y compris notre parc de réacteurs d’énergie nucléaire CANDU®, et autres conceptions ailleurs dans le monde. En particulier, à titre d’investissement en capital le plus important dans le cadre de la revitalisation du campus de Chalk River, le CRAMN comptera 12 nouvelles cellules chaudes blindées qui permettront l’examen post-irradiation des combustibles des petits réacteurs modulaires (PRM) et de la nouvelle génération de réacteurs, en plus d’installations de boîtes à gants pour développer des concepts de fabrication de combustible avancés.

Le CRAMN fait partie d’une série de nouveaux laboratoires, immeubles de bureaux et installations de soutien qui seront construits aux Laboratoires de Chalk River pour revitaliser le campus grâce à un investissement de 1,2 milliard $ d’EACL au nom du Gouvernement du Canada. En plus du CRAMN, un Centre de collaboration scientifique est en voie de construction, qui servira comme espace de planification et de collaboration central des LNC. Une installation de soutien industrielle de deux étages et un nouveau bâtiment d’entrée sur le site ont été achevés récemment et plusieurs installations scientifiques ont été ouvertes au cours des dernières années, y compris un nouveau complexe de laboratoires sur l’hydrogène, un nouveau laboratoire de recherche sur les matériaux et un nouveau laboratoire sur le tritium.

Des investissements importants ont également été consentis en améliorations infrastructurelles pour le campus, y compris des services d’eau et de gaz naturel domestiques, une installation de traitement des eaux usées domestiques moderne et un système pour mieux gérer les eaux pluviales. Pour en savoir plus sur les LNC, y compris la revitalisation du campus des Laboratoires de Chalk River, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr . Pour en savoir plus sur EACL, veuillez consulter le site www.aecl.ca.

