Líder de investigación y desarrollo de vacunas, Kathrin Jansen, y Kizzmekia Corbett, inmunóloga, galardonadas con la Medalla de Oro y Rising Star de Sabin, respectivamente

December 07, 2022 16:30 ET | Source: The Sabin Vaccine Institute The Sabin Vaccine Institute

Washington, District of Columbia, UNITED STATES