La Metaverse Fashion Week ritorna nella primavera 2023 per mostrare i progressi nella moda digitale e nell’interoperabilità

NEW YORK, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Decentraland, il mondo social virtuale di proprietà e gestito dagli utenti più grande del mondo, ha annunciato oggi il ritorno della Metaverse Fashion Week (MVFW) che si terrà dal 28 al 31 marzo 2023 a chiusura della stagione primavera/estate sulle passerelle virtuali. Lanciata da Decentraland e UNXD, un’importante piattaforma immersiva di arte e cultura, in collaborazione con i metaversi Spatial e OVER, la MVFW23 invita la comunità globale a conoscere gli ultimi progressi nell’interoperabilità e nella moda digitale del metaverso.



All’inaugurale Metaverse Fashion Week 2022 all’inizio di quest’anno, Decentraland ha ospitato oltre 108.000 persone che hanno esplorato il fiorente mondo dei dispositivi wearable e della moda digitale nell’evento fashion digitale più importante dell’anno. Marchi iconici del lusso, come Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Selfridges, Guo Pei, Paco Rabanne e decine di altri marchi, hanno adornato il metaverso con il loro rinomato stile e la visione tecnologica della moda digitale e uno sguardo su come si evolverà questo nuovo settore dell’economia. Durante la MVFW di quest’anno, rinomate case di moda e nuovi marchi della moda digitale hanno combinato oltre 165.000 wearable gratuiti.

“Sono incredibilmente onorata di essere alla guida della seconda Metaverse Fashion Week annuale e non vedo l’ora di mostrare al mondo gli ultimi sviluppi dalla nostra ultima presentazione della rivoluzione della moda nel metaverso. Nel giro di un anno, abbiamo mostrato al mondo uno degli utilizzi più forti e più ovvi del metaverso: la moda digitale. D’altronde, non tutti vogliamo sembrare una copia noiosa dello stesso avatar nelle nostre vite digitali. Proprio come nel mondo reale, vogliamo personalizzare e curare l’estetica che ci identifica”, ha affermato la dottoressa Giovanna Graziosi Casimiro, direttrice della Metaverse Fashion Week.

Il tema della MVFW23 è “Future Heritage” (patrimonio futuro), una sfida che intende connettere la nuova generazione di creatori e gli stilisti di moda tradizionali, mostrando il potenziale della moda come ponte tra realtà e mondi. L’evento fa luce sull’industria della moda di oggi, proponendo una diversità di estetiche attraverso i metaversi, collegando innovazione a tradizione e guardando ai grandi momenti della moda del passato per costruire il futuro.

“La Metaverse Fashion Week è un momento cruciale della moda digitale dove i marchi e i consumatori possono dare uno sguardo al futuro della moda. La MVFW è un’estensione diretta della missione di UNXD di collegare il lusso tra il mondo reale e il metaverso. Dopo la nostra fortunata prima stagione con Decentraland, siamo entusiasti di espandere la piattaforma MVFW insieme per includere ulteriori metaversi”, ha affermato Shashi Menon, cofondatore e CEO di UNXD.

Interoperabilità: creatori e pionieri che la rendono possibile

Decentraland collaborerà con Spatial e OVER per dare vita alla prossima generazione di interoperabilità in un metaverso aperto e gratuito. Così come la New York Fashion Week e la Paris Fashion Week non si limitano a un solo tipo di estetica o a un solo tipo di tessuto, la MVFW si espande per invitare gli artefici della moda digitale a considerare il potenziale infinito dei metaversi interoperabili in cui si può portare un wearable verso l'altro con facilità.

Che cosa aspettarsi:

Annunciata venerdì 2 dicembre, presso l’evento di Megan Kaspar co-ospitato dalla MVFW’23 e dalla MIAFW, la Miami Fashion Week 2023 sarà la prima fashion week fisica riconosciuta globalmente a partecipare alla Metaverse Fashion Week con un’attivazione speciale e sfilate sul tetto di L'Atelier sviluppato da Metaverse Group nel Luxury Fashion District di Decentraland insieme alla partecipazione su altre piattaforme cross Metaverse.

Con le sue collaborazioni con nomi dell’alta moda, Phygicode si presenta come un consorzio specializzato in soluzioni di lusso e ibride per la moda portando partner e marchi all’evento.

Threedium tornerà con il suo innovativo 3D/AR Commerce Engine che alimenterà il suo centro commerciale di lusso, offrendo ai marchi un'infrastruttura commerciale connessa dove creare e condividere dispositivi wearable personalizzati ed esperienze di Realtà Aumentata.

Boson, protocollo commerce decentralizzato, espanderà la sua partecipazione consentendo ai marchi di vendere oggetti fisici e phygital nel metaverso come NFT rimborsabili. Una volta tokenizzati, gli NFT rimborsabili da Boson, possono essere scambiati, tenuti, regalati o rimborsati per l’oggetto fisico.

DRESSX, il più grande metacloset™ per abbigliamento digitale, look AR e NFT fashion, è partner ufficiale dell'evento e coinvolgerà i marchi desiderosi di esplorare i loro esclusivi componenti AR.

Il curatore David Cash e il suo team di Cash Labs torneranno per presentare e produrre esperienze per una serie di marchi di moda affermati e nuovi entusiasmanti designer nativi digitali in Decentraland e non solo.

Oltre a Cash, al fine di supportare il crescente ecosistema dei creator, Decentraland sta creando un comitato consultivo di curatori per selezionare i designer che parteciperanno alla prossima edizione dell'evento, tra cui Institute of Digital Fashion (IODF), Fashion3 di MAD Global, House of Web3 e The Fabricant. Con l’aiuto di questi curatori, verrà costruito un nuovo centro commerciale che mostrerà i nuovi orizzonti della moda digitale e attivazioni destabilizzanti.



Il ritorno dell’alta moda al metaverso: passerelle, top model e IRL Fashion Week

All'interno di Decentraland, la MVFW tornerà nel Luxury Fashion District dove diversi marchi presenteranno nuove collezioni digitali nella Fashion Arena in passerella. A tornare in questo distretto saranno marchi e case di moda noti in tutto il mondo che saranno annunciati all'inizio di gennaio.

Nuove funzioni e attivazioni:

Decentraland rende ora più facile che mai per i marchi partecipare e costruire nel metaverso grazie all'introduzione di strumenti self-service per creare dispositivi wearable ed emoticon e grazie alla nuova funzionalità che consente ai marchi di “affittare” terreni per periodi di tempo specifici. Ciò facilita l'accesso facile e affidabile ai terreni attraverso il mercato dei contratti smart di Decentraland.

A cura della Decentraland Foundation e del mercato NFT di lusso UNXD, MVFW Lux presenterà case di moda di lusso in uno splendido ambiente ospitato nel Luxury Fashion District (Metaverse Group) e nell'adiacente centro commerciale. Le esperienze includeranno sfilate, collezioni wearable esclusive, esperienze web 3D/AR immersive, negozi pop-up, l'introduzione della prima settimana della moda fisica nel metaverso e una performance di chiusura.

presenterà case di moda di lusso in uno splendido ambiente ospitato nel Luxury Fashion District (Metaverse Group) e nell'adiacente centro commerciale. Le esperienze includeranno sfilate, collezioni wearable esclusive, esperienze web 3D/AR immersive, negozi pop-up, l'introduzione della prima settimana della moda fisica nel metaverso e una performance di chiusura. La novità del programma 2023 è MVFW Neo , studiata per supportare e celebrare la nuova generazione di designer digitali. In collaborazione con aziende innovative in campo digitale, Decentraland ha selezionato una serie di nuovi stilisti della moda digitale e stilisti fisici emergenti per sviluppare il loro lavoro e i loro progetti all'interno dello spazio Web3.

, studiata per supportare e celebrare la nuova generazione di designer digitali. In collaborazione con aziende innovative in campo digitale, Decentraland ha selezionato una serie di nuovi stilisti della moda digitale e stilisti fisici emergenti per sviluppare il loro lavoro e i loro progetti all'interno dello spazio Web3. Non solo verranno mostrati nuovi stilisti, ma verrà presentata la prima top model ufficiale della MVFW: Tangpoko, membro della community DCL profondamente immersa nella cultura fashion e pop dello spazio Web3, sarà la top model principale di questa stagione.

Inoltre, la MVFW presenterà una sfilata con Barth, il vincitore della seconda stagione di “The Hype” su HBO Max. Nell'ambito dell'iniziativa Next Generation, l'evento presenterà un'esclusiva collezione wearable DCL creata dal vincitore della seconda stagione al suo debutto all'interno del Metaverso.



Entra in Decentraland e partecipa al prossimo evento della Metaverse Fashion Week effettuando la pre-registrazione qui. Segui Decentraland su Twitter e l’hashtag dell’evento, #MVFW23, e partecipa al nostro Discord per saperne di più. I marchi, i designer e rivenditori di moda interessati a partecipare alla MVFW23 potranno presentare domanda tramite questo modulo.

Decentraland

Lanciato nel 2020, Decentraland è un mondo social virtuale sviluppato dalla blockchain di Ethereum e il primo metaverso decentralizzato. All'interno della piattaforma Decentraland, gli utenti possono creare, sperimentare e monetizzare contenuti e applicazioni, nonché socializzare e partecipare a un’ampia gamma di eventi quotidiani guidati dalla comunità. Decentraland è una piattaforma unica, di proprietà, creata e controllata dalle persone che la utilizzano ogni giorno. Attraverso l'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) gli utenti possono presentare proposte e persino richiedere sovvenzioni per la comunità per le quali votare.

UNXD

UNXD porta lusso e cultura iconici nel metaverso. Creata dal team che sta alle spalle di importanti edizioni internazionali di Vogue e WIRED, UNXD collabora con i marchi di lusso leader a livello mondiale per creare prodotti ed esperienze cripto native. Ogni marchio fa parte di un ecosistema in espansione per le risorse digitali di lusso. Le innovative collezioni di UNXD con Dolce & Gabbana, la Collezione Genesi del 2021 e la DG Family del 2022, hanno generato quasi 10.000 ETH e sono ampiamente considerate un catalizzatore del movimento NFT della moda.

Spatial

Spatial sviluppa il tuo mondo nel Web3. Offre spazi visivamente sbalorditivi, accessibili e facili da usare su web, dispositivi mobili o VR. In Spatial gli utenti possono personalizzare uno spazio virtuale e riunirsi per mostre NFT, spettacoli musicali, sfilate, conferenze, eventi dal vivo, watch party e altro ancora. Bastano pochi clic per configurare il tuo spazio o partecipare. Spatial è stata fondata nel 2016 con l'obiettivo di progettare spazi 3D di alta qualità per collaborazioni e community.

OVER

OVER è una piattaforma AR all'avanguardia sviluppata dalla blockchain di Ethereum. OVER consente agli utenti dotati di un dispositivo mobile o di uno smart glass di vivere esperienze interattive di realtà aumentata personalizzate nel mondo reale. Impegnata nell'interoperabilità multipiattaforma, OVER supporta funzionalità di realtà aumentata in tempo reale, interazioni motion capture con l'avatar AI e risorse NFT iperrealistiche che, nel tempo, saranno trasmissibili tra i metaversi.

Per richieste dei media: press@decentraland.org