Le projet de loi 3 est essentiel pour mobiliser les données au service de la santé durable des Québécois.es

MONTRÉAL, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) tient à saluer le dépôt du projet de loi 3 sur l’accès aux renseignements de santé et de services sociaux par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire. Faisant suite au projet de loi 19, mort au feuilleton de la précédente législature, celui-ci était très attendu par le milieu de la recherche, mais aussi par bon nombre d’organismes et de citoyen·ne·s. « En l’espace de deux ans, nous avons vu une mobilisation croissante et un véritable éveil du gouvernement pour favoriser l’utilisation des données de santé anonymisées pour des prises de décisions plus éclairées. Nous nous réjouissons de voir que le nouveau projet de loi est déposé rapidement, car il faut régler les derniers écueils afin de bénéficier des retombées nécessaires pour notre santé », se réjouit Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ



Depuis près de trois ans, l’ASPQ s’implique activement pour un accès aux données facilité et en temps opportun pour la recherche d’intérêt public. Tributaire de l’information fournie par la science, l’ASPQ entend participer aux consultations et déposera dans quelques jours un mémoire réagissant à la nouvelle mouture proposée.

« Devant les défis de santé du Québec et alors que le gouvernement collecte déjà plusieurs informations pertinentes sous-utilisées, nous devons maximiser leur utilisation sécuritaire pour devenir plus efficace en matière de santé de la population », ajoute-t-il.

Un sondage Léger réalisé en septembre 2020 confirmait d’ailleurs que ce point de vue était partagé par une majorité puisque 2/3 des Québécois·es trouvent important que le gouvernement rende disponibles aux chercheuses et chercheurs les données qu’il collecte.

UNE INITIATIVE À ÉLARGIR AUX AUTRES MINISTÈRES

L’ASPQ est aussi heureuse de voir que ce projet de loi est déposé par le ministre Éric Caire, qui a une mission transversale de gestion des données au sein de l’ensemble du gouvernement. Selon l’ASPQ, le travail réalisé par et pour le ministère de la Santé devrait être répliqué par d’autres ministères détenant des données en relation directe avec les déterminants de la santé. Éducation, Agriculture, Environnement, Immigration sont entre autres des ministères ayant entre leurs mains des données essentielles à la qualité de vie de la population.

« Les données qui permettent de comprendre la santé et d’agir en amont sur celle-ci se trouvent dans plusieurs ministères. Cela est vrai aussi pour les facteurs qui contribuent à nous rendre malades et à engorger notre système de soins. Il faut être en mesure de croiser différentes données existantes pour faire émerger de nouvelles connaissances et solutions efficaces. Des efforts en ce sens sont nécessaires », conclut M.Bastien.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Source :

Thomas Bastien

Courriel : tbastien@aspq.org

Cellulaire : 514-998-9188