Westport se voit attribuer un programme visant à fournir à un OEM mondial des systèmes de carburants GPL conformes à la norme Euro 7

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX : WPRT / Nasdaq : WPRT), un leader mondial des technologies de transport au moyen de carburants alternatifs à faibles émissions, a annoncé aujourd'hui s'être vu attribuer un programme visant à développer et fournir des systèmes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à un fabricant d'équipements d'origine (OEM) mondial afin de soutenir un certain nombre de ses plateformes de véhicules conformes à la norme Euro 7. L'accord devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 40 millions €, avec un début de production prévu au 1er trimestre 2025.



Stimuler l'adoption des technologies de carburants alternatifs tant pour les véhicules légers que pour les véhicules lourds constitue une clé de voûte de la stratégie de fourniture de technologies de Westport auprès des OEM. Plus tôt cette année, Westport s'est vu attribuer un programme de 38 millions € visant à soutenir ce même OEM avec des solutions de systèmes GPL pour ses applications de véhicules conformes à la norme Euro 6. Dans le cadre de ce nouveau programme, Westport fournira des solutions de systèmes de carburant pour les applications conformes à la norme Euro 7 de cet OEM, englobant l'intégralité du système GPL des réservoirs de carburant aux injecteurs.

« Nous sommes ravis de continuer à approvisionner cet OEM leader de l'industrie en soutenant sa mission visant à satisfaire les exigences d'application des normes Euro 6 et Euro 7 afin de fournir des véhicules plus propres et un air de meilleure qualité aux communautés européennes », a déclaré David M. Johnson, président-directeur général de Westport Fuel Systems. « Nos solutions éprouvées fournissent au marché mondial en pleine croissance un transport abordable et propre qui optimise les performances et l'efficacité globales des véhicules. »

Le GPL et le bio-GPL, également connus sous les noms de propane ou GPL-c, sont des carburants alternatifs à combustion propre qui sont utilisés pour alimenter des véhicules légers, moyens et lourds. Les véhicules alimentés au GPL représentent des alternatives à faibles émissions et au coût compétitif par rapport aux véhicules qui utilisent de l'essence (pétrole) ou du diesel, et la technologie satisfait les exigences règlementaires strictes en matière de réduction des émissions. Les véhicules alimentés au GPL sont également autorisés à circuler dans les zones de circulation limitant les émissions en Europe.

Les solutions de carburants alternatifs à coût compétitif comme le GPL constituent une option attrayante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur des marchés comme l'Europe où l'infrastructure de ravitaillement est bien établie. Les carburants alternatifs pour les applications de transport connaissent une demande croissante à l'échelle mondiale en tant qu'alternative abordable, efficace et propre.

À propos de Westport Fuel Systems

Westport Fuel Systems stimule l'innovation dans le but d'assurer un avenir plus propre. La société est un fournisseur de premier plan de composants et systèmes d'alimentation en carburant avancés pour les carburants propres à faible teneur en carbone comme le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène auprès de l'industrie mondiale du transport. La technologie de Westport assure les performances et l'efficacité énergétiques requises par les applications de transport et les avantages environnementaux qui prennent en considération les défis liés aux changements climatiques et à la qualité de l'air urbain. Basée à Vancouver, au Canada, avec des opérations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, la société dessert des clients dans plus de 70 pays avec des marques de transport mondiales de premier plan. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.wfsinc.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris des énoncés concernant la croissance du marché mondial des systèmes de carburants alternatifs, les facteurs responsables d'une telle croissance, le chiffre d'affaires anticipé, le délai de ce chiffre d'affaires et la date prévue pour le début de la production des systèmes et composants de carburant GPL mentionnés. Ces énoncés ne constituent ni des promesses ni des garanties mais impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont basés sur les opinions de la direction et des hypothèses qui pourraient entraîner une différence sensible entre nos résultats, niveaux d'activité, performances ou accomplissements réels et les futurs résultats, niveaux d'activité, performances ou accomplissements exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent ceux relatifs à la pandémie de COVID-19, sa durée, ses effets et les réactions du gouvernement à son égard, l'économie générale, la solvabilité, les politiques et règlementations gouvernementales, la demande en systèmes et composants de carburant GPL, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que d'autres facteurs de risque et hypothèses qui pourraient affecter nos résultats, performances ou accomplissements réels, ou la position financière présentée dans notre Notice annuelle la plus récente et d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières. Par ailleurs, les effets continus ou nouveaux et l'impact de la pandémie de COVID-19 sont inconnus à l'heure actuelle et pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser ces énoncés afin de refléter tout changement de nos attentes ou d'événements, de conditions ou de circonstances sur lesquels ces énoncés peuvent reposer, ou pouvant affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux décrits dans ces énoncés prospectifs, sauf dans les cas prévus par le Règlement 51-102. Les contenus de tout site Internet mentionné dans le présent communiqué de presse ne sont pas intégrés par renvoi aux présentes.

Demandes de renseignements :

Relations avec les médias

Tél. : +1 947-339-8097

E-mail : media@wfsinc.com

Relations avec les investisseurs

Tél. : +1 604-718-2046

E-mail : invest@wfsinc.com