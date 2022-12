Westport si aggiudica un programma per la fornitura di sistemi di alimentazione a GPL Euro 7 a OEM globali

Italian German French Dutch

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" o la "Società") (TSX:WPRT / Nasdaq: WPRT), leader globale nelle tecnologie per il trasporto di carburanti alternativi a basse emissioni, ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un programma per lo sviluppo e la fornitura di sistemi per gas di petrolio liquefatto (GPL) a un produttore globale di apparecchiature originali (OEM) per gestire una serie di sue piattaforme per veicoli Euro 7. Si prevede che il contratto genererà un fatturato annuo di 40 milioni di euro e che la produzione avrà inizio nel primo trimestre del 2025.



Promuovere l'adozione di una tecnologia basata sui carburanti alternativi trasferendola dalle applicazioni leggere a quelle pesanti è una pietra miliare della strategia di fornitura di tecnologia OEM di Westport. All'inizio di quest'anno, Westport si è aggiudicata un programma da 38 milioni di euro per assistere lo stesso OEM con soluzioni di sistemi a GPL per le sue applicazioni destinate ai veicoli Euro 6. In questo nuovo programma, Westport fornirà soluzioni per sistemi di alimentazione destinati ad applicazioni Euro 7 dell'OEM, fornendo l'intero sistema GPL dal serbatoio del carburante agli iniettori.

"Siamo lieti di continuare a essere fornitori di questo OEM leader del settore, supportando la sua mission di soddisfare ai requisiti delle applicazioni Euro 6 ed Euro 7 e contribuire a garantire veicoli più puliti e una migliore qualità dell'aria per le realtà europee", ha affermato David M. Johnson, amministratore delegato di Westport Fuel Systems. "Le nostre soluzioni collaudate forniscono al mercato globale in crescita un trasporto economico e pulito che ottimizza le prestazioni e l'efficienza complessive dei veicoli".

Il GPL e il bio-GPL, noto anche come propano o gas per auto, è un carburante alternativo a combustione pulita utilizzato per alimentare veicoli leggeri, medi e pesanti. I veicoli alimentati a GPL sono un'alternativa economicamente competitiva a basse emissioni per i veicoli che utilizzano benzina o diesel e la tecnologia è conforme ai severi requisiti normativi per la riduzione delle emissioni. I veicoli alimentati a GPL possono circolare nelle zone a traffico limitato in Europa.

Le soluzioni di carburanti alternativi a costi competitivi come il GPL sono un'opzione convincente per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in mercati come l'Europa, dove le infrastrutture di rifornimento sono ben consolidate. I carburanti alternativi per le applicazioni di trasporto sono sempre più richiesti a livello globale come alternativa conveniente, efficiente e pulita.

Informazioni su Westport Fuel Systems

Westport Fuel Systems guida l'innovazione per alimentare un futuro più pulito. La società è fornitore leader di componenti e sistemi avanzati per l'erogazione di carburanti puliti a basse emissioni di carbonio come gas naturale, gas naturale rinnovabile, propano e idrogeno per l'industria dei trasporti globale. La tecnologia di Westport offre le prestazioni e l'efficienza del carburante richieste dalle applicazioni di trasporto e i benefici ambientali che riguardano i cambiamenti climatici e le sfide della qualità dell'aria urbana. Con sede a Vancouver, in Canada, e attività in Europa, Asia, Nord America e Sud America, l'azienda vanta clienti in oltre 70 paesi con marchi di trasporto leader a livello mondiale. Per ulteriori informazioni, www.wfsinc.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni relative alla crescita del mercato globale dei sistemi di alimentazione alternativi, i fattori responsabili di tale crescita, i ricavi previsti, i tempi dei ricavi e la data prevista per l'inizio della produzione del sistema di alimentazione a GPL di riferimento e dei componenti. Tali dichiarazioni non sono né promesse né garanzie, ma comportano rischi e incertezze noti e ignoti e si basano sia sul punto di vista della direzione sia su ipotesi che possono far sì che i nostri risultati effettivi, i livelli di attività, le prestazioni o i risultati siano sostanzialmente diversi da qualsiasi risultato futuro, livelli di attività, prestazioni o risultati espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali. Detti rischi, incertezze e ipotesi includono quelli relativi alla pandemia di COVID-19, alla sua durata, ai suoi effetti e alle risposte del governo, all'economia generale, alla solvibilità, alle politiche e alle normative governative, alla domanda di sistemi e componenti di alimentazione a GPL, alle interruzioni della catena di approvvigionamento, come così come altri fattori di rischio e ipotesi che possono influenzare i nostri effettivi risultati, prestazioni o realizzazioni o posizione finanziaria discussi nel nostro più recente modulo informativo annuale e altri documenti depositati presso le autorità di regolamentazione dei titoli. Inoltre, gli effetti continui o nuovi e l'impatto dell'epidemia di COVID-19 sono al momento sconosciuti e potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle dichiarazioni previsionali qui contenute. I lettori non dovranno fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni, che si riferiscono solo alla situazione alla data in cui sono state redatte. Decliniamo qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente tali dichiarazioni per riflettere qualsiasi cambiamento nelle nostre aspettative o in eventi, condizioni o circostanze su cui tali dichiarazioni possono basarsi o che possono influire sulla probabilità che i risultati effettivi differiscano da quelli indicati nelle presenti dichiarazioni previsionali ad eccezione di quanto richiesto dal National Instrument 51-102. I contenuti di qualsiasi sito Web a cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa non sono integrati per riferimento nel presente documento.

Domande:

Relazioni con i media

Tel.: +1 947-339-8097

Email: media@wfsinc.com

Relazioni con gli investitori

Tel.: +1 604-718-2046

Email: media@wfsinc.com