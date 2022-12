Westport krijgt programma toegewezen voor levering van Euro 7 LPG brandstofsystemen aan wereldwijde OEM

Italian German French Dutch

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" of de "Onderneming") (TSX:WPRT / Nasdaq: WPRT), een wereldleider in alternatieve brandstoftechnologieën met lage emissies, kondigde vandaag aan dat het een programma toegewezen heeft gekregen voor de ontwikkeling en levering van LPG-systemen (vloeibaar petroleumgas) aan een wereldwijde OEM (original equipment manufacturer) voor een aantal van zijn Euro 7-voertuigplatforms. De overeenkomst zal naar verwachting 40 miljoen euro aan jaarlijkse inkomsten genereren. De productie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 beginnen.



De invoering van alternatieve brandstoftechnologieën voor lichte tot zware toepassingen is een van de hoekstenen van de strategie van Westport voor de levering van OEM-technologieën. Eerder dit jaar kreeg Westport een programma van 38 miljoen euro toegewezen om dezelfde OEM te ondersteunen met LPG-systeemoplossingen voor zijn Euro 6-voertuigtoepassingen. Als onderdeel van dit nieuwe programma zal Westport brandstofsysteemoplossingen leveren voor de Euro 7-toepassingen van de OEM. Hierbij wordt het gehele LPG-systeem van de brandstoftank tot de brandstofinjectoren geleverd.

"We zijn verheugd dat we aan deze toonaangevende OEM kunnen blijven leveren en hierbij zijn missie te ondersteunen om te voldoen aan zowel de Euro 6- als de Euro 7-toepassingseisen. Zo zorgen we voor schonere voertuigen en een betere luchtkwaliteit voor Europese gemeenschappen", aldus David M. Johnson, Chief Executive Officer van Westport Fuel Systems. "Onze bewezen oplossingen voorzien de groeiende wereldmarkt van betaalbaar, schoon vervoer, waarbij de algemene prestaties en efficiëntie van voertuigen wordt geoptimaliseerd.”

LPG en bio-LPG, ook bekend als propaan of autogas, staan bekend als schone alternatieve brandstoffen voor lichte, middelzware en zware voertuigen. Voertuigen die rijden op LPG zijn een goedkoop en concurrerend alternatief voor voertuigen die rijden op benzine of diesel. Bovendien voldoet de technologie aan de strenge wettelijke vereisten inzake emissiebeperking. Voertuigen op LPG mogen in Europa rijden in zones met emissiebeperkingen.

Goedkoop concurrerende alternatieve brandstofoplossingen zoals LPG zijn een aantrekkelijke optie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in markten zoals Europa, waar als is voorzien in de infrastructuur voor het tanken. Er is wereldwijd steeds meer vraag naar alternatieve brandstoffen voor vervoerstoepassingen, aangezien ze een betaalbaar, efficiënt en schoon alternatief bieden.

Over Westport Fuel Systems

Westport Fuel Systems stimuleert innovatie voor een schonere toekomst. Het bedrijf is een toonaangevende leverancier en levert geavanceerde componenten en systemen voor de levering van schone, koolstofarme brandstoffen zoals aardgas, hernieuwbaar aardgas, propaan en waterstof, aan de wereldwijde transportsector. De technologie van Westport levert de prestaties en brandstofefficiëntie die vereist zijn voor transporttoepassingen, en biedt milieuvoordelen die de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en stedelijke luchtkwaliteit aanpakken. Met het hoofdkantoor in Vancouver, Canada, en vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika bedient het bedrijf klanten in meer dan zeventig landen met zijn toonaangevende wereldwijde transportmerken. Voor meer informatie bezoekt u www.wfsinc.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen betreffende de groei van de wereldmarkt voor alternatieve brandstofsystemen, de factoren die verantwoordelijk zijn voor die groei, de verwachte inkomsten, de tijdsraming van de inkomsten en de verwachte datum voor het begin van de productie van het genoemde LPG-brandstofsysteem en de onderdelen daarvan. Deze verklaringen zijn geen beloften of garanties, maar houden bekende en onbekende risico's en onzekerheden in en zijn gebaseerd op zowel de visie van het management als op veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of successen wezenlijk verschillen van de eventuele toekomstige resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of successen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen omvatten die in verband met COVID-19, de duur, effecten en overheidsreacties daarvan, de algemene economie, solvabiliteit, overheidsbeleid en regelgeving, de vraag naar LPG-brandstofsystemen en -componenten, onderbrekingen in de toeleveringsketen, evenals andere risicofactoren en veronderstellingen die van invloed kunnen zijn op onze werkelijke resultaten, prestaties of successen, of onze financiële positie zoals besproken in ons recentste jaarlijks informatieformulier en andere deponeringen bij effectenregelgevers. Bovendien zijn aanhoudende of nieuwe gevolgen en de impact van de COVID-19-uitbraak op dit moment onbekend en kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen. Lezers dienen geen overmatig vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend betrekking hebben op de datum waarop zij zijn gedaan. Wij wijzen elke verplichting af om dergelijke verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien om veranderingen weer te geven in onze verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, of die van invloed kunnen zijn op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten afwijken van de verwachte resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn uiteengezet, behalve zoals vereist door National Instrument 51-102. De inhoud van websites waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, dient niet te worden gezien als opgenomen door middel van verwijzing.

