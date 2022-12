English Finnish

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 8.12.2022 klo 7.00

Marimekko lanseeraa New Yorkissa SoHossa uuden, kokemuksellisen myymälän

Marimekko palaa New Yorkiin uudella myymälällä ja myymäläkonseptilla. Brändin uusi, kokemuksellinen liike avautuu SoHoon yhdelle kaupungin keskeisimmistä ostosalueista osoitteessa 97 Wooster Street. SoHo tunnetaan ennen kaikkea kansainvälisten muoti- ja designbrändien keskittymänä. Uuden liikkeen avajaisia juhlitaan 8. joulukuuta 2022.

Pohjois-Amerikka on yksi Marimekon päämarkkina-alueista, ja Marimekko lähestyy markkina-alueitaan avainkaupunkien kautta. New York on myös yksi globaalin muotimaailman tärkeimmistä kaupungeista, jonka vaikutus bränditunnettuuden ja positioinnin rakentamisessa ulottuu myös Eurooppaan ja Aasiaan. Marimekko kertoi vuoden 2021 lopussa sulkevansa New Yorkin lippulaivamyymälänsä vuokrasopimuksen päättyessä ja suunnittelevansa uuden liiketilan avaamista vuonna 2022.

Nyt avattava New Yorkin myymälä lanseeraa Marimekon uuden, jatkuvasti muuntautuvan myymäläkonseptin, joka ilmentää designyhtiön optimistista ja luovaa lifestyle-filosofiaa. Studiomainen, modulaarinen tilakonsepti elää eri sesonkien ja teemojen mukana ja on suunniteltu toimimaan inspiroivien visuaalisten kokemusten ja tapahtumien alustana sekä Marimekon yhteisön luovana kohtaamispaikkana. Marimekon Herttoniemen kangaspainon industriaalisesta arkkitehtuurista inspiroituneessa liikkeessä perinteiset myymäläkalusteet on korvattu valikoiduilla eri vuosikymmenten design-aarteilla sekä erilaisilla kiinnostavilla materiaalivalinnoilla. Myymälän tuotevalikoima sisältää vaatetusta, laukkuja ja asusteita sekä kodintuotteita.

“Marimekon uusi liike New Yorkissa on jatkuvasti kehittyvä konsepti, joka on suunniteltu uudelleen koettavaksi kerta toisensa jälkeen: Marimekon mallistot eri teemoineen heräävät myymälässä henkiin vaihtuvien visuaalisten elämysten kautta. Marimekko on aina kulkenut omaa polkuaan muodin, designin, taiteen ja arkkitehtuurin rajamaastossa, ja tätä perinnettä jatkaen uusi myymälämme pyrkii rakentamaan vuoropuhelua New Yorkin, sen asukkaiden ja luovan kulttuurin kanssa. Digitalisoituneessakin maailmassa luovilla ja kokemuksellisilla fyysisillä vähittäiskauppakonsepteilla on tärkeä rooli brändikulttuurin sydäminä, jotka rakentavat tunnettuutta, syventävät asiakaskokemusta ja tukevat monikanavaista myyntiä”, kertoo Rebekka Bay, Marimekon luova johtaja.

