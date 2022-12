English Finnish

NoHo Partners Oyj

SISÄPIIRITIETO 8.12.2022 klo 8.00

Positiivinen tulosvaroitus: NoHo Partners Oyj nostaa vuoden 2022 tulosohjeistustaan

NoHo Partners Oyj nostaa ohjeistustaan vuodelle 2022 liikevoittomarginaalin osalta. Liikevaihdon osalta ohjeistus pysyy ennallaan.

"Arvioimme koko vuoden liikevoittomarginaalin ylittävän 9,5 prosenttia. Erinomaisen kannattavuuden takana ovat yhtiön koronapandemian aikana tekemät kehitystoimenpiteet, sitoutunut henkilökunta sekä hyvä asiakaskysyntä yhdistettynä vahvaan ravintolaportfolioon. Yhtiön tuloskunto on historiallisen kovalla tasolla ja pandemian jälkeinen palautumisemme niin tulos- kuin tasepuolella on ylittänyt kaikki odotukset", sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Uusi tulosohjeistus (8.12.2022 alkaen):

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä yli 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 9,5 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Aiempi tulosohjeistus (3.10.2022 alkaen):

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä yli 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 8,5 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. 044 235 7817

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. 040 721 5655

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.