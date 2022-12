English French

JCDecaux rachète Pisoni, spécialiste du mobilier urbain et de l’affichage, implanté dans le Sud de la France

Paris, le 8 décembre 2022 - JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le rachat par sa filiale JCDecaux France de la société Pisoni, acteur français du mobilier urbain et de l’affichage dans le Sud de la France.

Entreprise familiale créée en 1987 par Jean-Pierre Pisoni, celle-ci compte 37 collaborateurs et exploite aujourd’hui 4 306 faces sur l’Arc méditerranéen, dont 2 066 faces en Mobilier Urbain dans le cadre de concessions publiques (48% du parc) et 2 240 faces en affichage grand format sur le domaine privé (52% du parc). Pisoni propose aussi des services d’impression numérique via sa société Tendance Pixxl.

Pisoni est une société de référence dans le Sud de la France, zone qui connaît un dynamisme économique supérieur à la moyenne française et bénéficie d’un fort trafic touristique. Ses actifs sont implantés dans six départements - les Alpes-Maritimes, l’Hérault, le Var, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence – et elle dispose de quatre agences locales réparties à Mouans-Sartoux, Six-Fours, Saint-Jean-de-Védas et Valence.

Acteur de proximité des territoires présent dans plus de 1 000 collectivités, JCDecaux renforce son ancrage sur l’Arc méditerranéen grâce au rapprochement avec Pisoni, qui dispose d’actifs de qualité et qui partage des valeurs d’exigence et de responsabilité communes à celles des plus de 200 collaborateurs de JCDecaux dans la région, au service des agglomérations, des entreprises et des citoyens.

Cette opération permettra également à JCDecaux de consolider sa couverture nationale du mobilier urbain sur un marché des médias français fragmenté et concurrentiel. La complémentarité des actifs de JCDecaux et de Pisoni constituera un atout pour proposer aux entreprises locales, régionales et nationales des solutions toujours plus performantes tant en affichage analogique que numérique, dont le développement sera poursuivi selon une approche qualitative et soucieuse des consommations énergétiques, pour des campagnes temporaires et en longue conservation (représentant 50% du chiffre d’affaires de Pisoni en 2021).

Pisoni est pleinement conscient des enjeux de société et s’inscrit dans une démarche de développement durable et de respect de la qualité de vie. Le rapprochement avec JCDecaux lui permettra de poursuivre ses engagements et de bénéficier des meilleures pratiques en matière de RSE.

Le rachat de Pisoni s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de JCDecaux, visant à saisir les meilleures opportunités du marché lorsqu’elles sont pertinentes.

Christophe Ulivieri, Président du groupe Pisoni, a déclaré : « Cette opération est un grand tournant pour les équipes de Pisoni, et confirme que notre stratégie répond à la demande croissante du marché. Notre entente avec JCDecaux a été immédiate et nous avons trouvé un vrai partenaire dans cette entreprise familiale, en qui nous avons toute confiance pour continuer d’écrire l’histoire de notre entreprise. Nous sommes heureux et fiers de mener à bien nos projets de développement aux côtés de cette entreprise experte de son secteur, et nous remercions Largillière Finance pour nous avoir accompagnés au mieux dans cette étape ».

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Entreprise familiale française, inventeur du mobilier urbain, premier employeur du secteur en France et dans le monde, JCDecaux est un partenaire fiable et engagé de la transformation des territoires. Le rapprochement avec Pisoni, société de communication extérieure de référence dans l’Arc méditerranéen, va nous permettre de répondre toujours mieux aux attentes servicielles des villes et des citoyens, ainsi qu’aux besoins des entreprises locales et nationales, à la recherche d’une communication de proximité, efficace, pertinente et durable. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes de Pisoni dans le groupe JCDecaux, avec lesquelles nous partageons des valeurs communes d’exigence, de qualité et de responsabilité. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a) - Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2022 : 2 283m€ (a)

- Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2022 : 2 283m€ N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

