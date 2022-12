Xencelabs célèbre les fêtes de fin d'année avec une croissance annuelle mondiale et des offres de Noël

French German

PORTLAND, Orégon, 08 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencelabs Technologies Ltd. , leader dans le développement des meilleures solutions de dessin numérique pour les professionnels de la création, termine l'année sur une note positive avec une croissance significative de ses parts de marché pour ses produits à travers le monde. L'expansion continue de la société a vu sa part de marché sur la région EMEA doubler par rapport à 2021 en termes de ventes en ligne et hors ligne, de ventes au détail et de développement des circuits de distribution.

Xencelabs a travaillé très dur cette année pour faire connaître ses produits à un public plus large dans la région EMEA. C'est grâce à la passion et au dévouement de notre équipe, ainsi qu'à ceux de nos partenaires régionaux, que nous avons obtenu un tel succès. Nos efforts se poursuivront au cours de l'année à venir et au-delà, et nous accueillons avec plaisir toute demande de la part des entreprises ou des institutions pour une démonstration sur site ou en ligne de nos produits aux États-Unis et dans la région EMEA.

La Xencelabs Academy est également maintenant opérationnelle sur YouTube à l'adresse suivante : www.youtube.com/@Xencelabs . Cette chaîne, supervisée par Ian Sayers, responsable mondial de l'engagement client et directeur de la formation chez Xencelabs (pour la région EMEA), est conçue pour s'appuyer sur la communauté mondiale existante de Xencelabs et la renforcer, en développant l'engagement des utilisateurs par le partage, entre autres, de formations sur les produits, d'astuces et conseils et d'actualités sur la société.

En attendant, pour célébrer la fin de l'année 2022, Xencelabs propose en décembre des offres de Noël avec jusqu'à 30 % de réduction, notamment sur la tablette à stylet Medium, le Pack tablette à stylet Medium en édition spéciale, les tablettes standards et la télécommande Quick Keys disponibles dans la boutique en ligne et sur Amazon . Au cours de cette période, la boutique en ligne offre un cadeau de Noël exclusif, une paire de gants gratuite pour tout achat d'une tablette à stylet (à l'exception des modèles Small). Les dates promotionnelles peuvent varier selon la région et les fuseaux horaires respectifs. Pour plus d'informations, consultez les chaînes de Xencelabs sur les réseaux sociaux.

Enfin, alors que l'année touche à sa fin, Xencelabs reste présente à certains événements clés dans le monde. La société expose pour la première fois au salon SIGGRAPH Asia 2022 (Stand F14), qui se tient à Daegu en Corée du Sud du 6 au 9 décembre, et fera également ses débuts à l'un des plus grands événements japonais consacrés à la bande dessinée, Comic Market (Stand 246), à Tokyo les 30 et 31 décembre prochains. Par ailleurs, Xencelabs reviendra au salon Comic Fiesta (C033 à C038, Hall 2) à Kuala Lumpur en Malaisie les 17 et 18 décembre.

Xencelabs – La créativité avant tout

Xencelabs est une entreprise mondiale qui fournit les meilleures solutions de dessin numérique et intuitif permettant aux professionnels de la création de développer leur créativité et d'améliorer leur productivité.

Elle a été fondée en 2019 par des professionnels dont l'expérience couvre diverses disciplines du design industriel, de l'animation, des effets visuels, de l'illustration, des logiciels, de l'ingénierie, des technologies de l'information, du commerce, du marketing, du gouvernement et de l'éducation. Chez Xencelabs, nous nous consacrons à l'exploration, l'innovation, la conception et au développement de la nouvelle génération de tablettes à stylet. Notre objectif est de créer des communautés et de favoriser la collaboration avec les autres leaders du secteur. Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Xencelabs Technologies Limited.

Ian Sayers

Responsable mondial, engagement client et formation

e-mail : Ian.sayers@xencelabs.com

Pretty Leung

Responsable senior, marketing international

e-mail : pretty.leung@xencelabs.com

