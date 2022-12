Hlutabréf Alvotech tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq á Íslandi

English Icelandic

Viðskipti með hlutabréf Alvotech á Aðalmarkaðnum auka sýnileika og breikka hóp mögulegra fjárfesta, auk þess opnar það leið til þátttöku í innlendum og alþjóðlegum hlutabréfavísitölum

Alvotech varð í júní sl. fyrsta íslenska fyrirtækið sem var tekið til viðskipta á markaði í Bandaríkjunum og á Íslandi, undir auðkenninu „ALVO“

Róbert Wessman stofnandi og starfandi stjórnarformaður hringir lokabjöllu markaðarins 8. desember

Viðskipti með hlutabréf Alvotech færast af First North markaðnum yfir á Aðalmarkað Nasdaq á Íslandi frá og með deginum í dag, 8. desember 2022. Auðkenni bréfanna „ALVO“ helst óbreytt og breytingin hefur ekki áhrif á viðskipti með hlutabréfin á Nasdaq markaðnum í Bandaríkjunum. Með skráningu á Aðalmarkað munu hlutabréf Alvotech ná til breiðari hóps fjárfesta. Fyrirtæki á Aðalmarkaðnum eiga möguleika, að vissum skilyrðum uppfylltum, að vera valin til þátttöku í innlendum og erlendum hlutabréfavísitölum.

„Alvotech er fyrsta íslenska fyrirtækið til að vera tekið til viðskipta á markað bæði í Bandaríkjunum og á Íslandi. Það er okkur ‏því mikil ánægja að viðskipti geti nú hafist með bréfin á Aðalmarkaðnum. Það gerir gerir breiðari hópi kleift að fjárfesta í bréfum fyrirtækisins, “ segir Róbert Wessman, stofnandi og starfandi stjórnarformaður Alvotech. „Alvotech er skráð, alþjóðlegt fyrirtæki á sviði líftæknilyfjahliðstæða. Við höfum þegar fjárfest fyrir yfir 150 milljarða króna til að byggja upp fullkomna aðstöðu til að þróa og framleiða hagkvæmari líftæknilyf sem geta bætt lífsgæði sjúklinga um allan heim.“

Til að fagna því að vera tekið til viðskipta á Aðalmarkað mun Róbert Wessman hringja lokabjöllu Kauphallarinnar í dag 8. desember, kl. 15:30.

Hlutabréf í Alvotech hafa verið samhliða á tveimur mörkuðum síðan í júní sl., eftir að viðskipti hófust á Nasdaq hlutabréfamarkaðnum í Bandaríkjunum þann 16. júní sl. og á First North markaðnum 23. júní sl. Stjórn Alvotech samþykkti áætlun um að færa skráninguna af First North yfir á Aðalmarkaðinn þann 12. ágúst sl. Þann 2. desember sl. samþykkti Nasdaq Iceland beiðni Alvotech um töku til viðskipta á Aðalmarkaðnum. Dagsetning yfirfærslunnar var tilkynnt formlega af Kauphöllinni þann 6. desember sl. eftir að skráningarlýsing félagsins í tengslum við breytinguna hafði verið færð frá Lúxemborg til Íslands .

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman stjórnarformanni fyrirtækisins, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur að þróun átta líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).