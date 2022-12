Vuokra-asumisen kaksi trendiä näkyvät myös SATOn tiedoissa: Vuokra-asumisen suosio keskustassa ja lähiöissä jatkuu − Vuokralla asutaan useimmiten yksin tai kaksin

English Finnish

Suosituimmat asuinalueet löytyvät kasvukeskusten lähiöistä ja läheltä kantakaupunkia. Kolmasosa SATOn vuokralaisista asuu yksin.

Tilastokeskus julkisti lokakuun lopussa tietoa suomalaisten asumismuodoista* ja tilastoista paljastui kaksi trendiä: sekä vuokralla asuvien että yksinasuvien määrä on kasvussa. Nämä trendit näkyvät myös Suomen suurimpiin vuokranantajiin kuuluvan SATOn tiedoista**.



Väestönkasvu pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa jatkuu ja näissä kaupungeissa jo lähes puolet kotitalouksista asuu vuokralla. Vuokra-asumisen suosion taustalla kasvukeskuksissa on useita syitä mm. väestörakenteen muutos, työelämän epävarmuus ja omistusasuntojen eriytynyt hintakehitys: Asuntojen reaalihinnat laskevat kasvukeskusten ulkopuolella, jolloin näiltä alueilta tuleville omistusasunnon hankinta kasvukeskuksista on entistä haasteellisempaa. Myös suhtautuminen omistusasumiseen on muuttunut. Tämänhetkinen taloudellinen epävarmuus, kuluttajahintojen ja korkojen nousu heijastuu myös osittain vuokra-asuntojen kysynnän kasvuun.



”Energian hintojen ja korkojen nousu huolestuttavat juuri nyt monia asunnonetsijöitä ja epävarmassa taloustilanteessa vuokra-asuminen luotettavalla vuokranantajalla onkin turvallinen vaihtoehtoehto, sillä vuokralla asuvan ei tarvitse omistusasujan tapaan huolehtia hinnannousupaineista”, SATOn kaupallinen johtaja Janne Ojalehto toteaa.



”Vaikka kilpailu vuokralaisista vuokranantajien kesken on edelleen kovaa, kysyntää on vuokra-asunnoille hyvien joukkoliikenneyhteyksien, erityisesti metron ja radan varrella sekä palvelujen lähellä. Viimeisten vuosien aikana erityisesti pääkaupunkiseudulle on rakennettu runsaasti uusia asuntoja ja vuokralaisella onkin nyt valinnanvaraa. Esimerkiksi Länsi-metron varrelta on hyvät mahdollisuudet löytää itselle sopiva koti”, Ojalehto sanoo.



Vuokralla asutaan useimmiten yksin tai kaksin



Jo 80 % Helsingin asukkaista asuu 1–2 henkilön kotitalouksissa***, ja pienten kotitalouksien määrä kasvaa edelleen. Pienten kotitalouksien ja yksin asumisen yleistyminen näkyy myös SATOlla, jonka 50 000 asukkaasta suurin osa, noin kaksi kolmasosaa asuu joko yksin tai kaksin. Kolmasosa SATOn asukkaista on yli kolmen henkilön perheitä tai yhteistalouksia.



”Yksinasujat vaihtavat tai ainakin pohtivat vuokra-asunnon vaihtoa perheitä herkemmin. Yli 60 % hakijoista hakee asuntoa yksin. Kuitenkin myös perhe-asuntojen kysyntä on vahvaa ja perheasuntoja haetaan erityisesti keskusta-alueiden ulkopuolelta, jossa usein onkin myös isompia asuntoja ja edullisempi vuokrataso”, Ojalehto sanoo.



Kotitalouksien koot vaihtelevat alueittain. Kolmasosa SATOn asukkaista asuu yksin. Pääkaupunkiseudun pienimmät asuinkunnat löytyvät mukaan Helsingin keskusta-alueelta Töölöstä ja Kaivopuisto-Ullanlinnasta, jossa yksin asuvien määrä on suurempi kuin alueella keskimäärin. Myös Espoon Kauklahdessa, Kauniaisissa, Helsingin Jollaksessa sekä Espoon Laajalahdessa SATOn asunnoissa yksin asuvia on enemmän kuin alueella keskimäärin.



Pääkaupunkiseudulla perheitä ja isompia asuinkuntia taas asuu esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Helsingissä Puistola-Heikinlaakson, Itäkeskuksen ja Malmin alueilla sekä Länsi-Pasilassa, jossa SATOn tietojen mukaan on myös jonkun verran useamman aikuisen yhteistalouksia eli kimppakämppiä. Espoossa perheitä löytyy mm. Espoonlahdesta, Lintuvaarasta ja Leppävaarasta, Vantaalta Myyrmäestä ja Hakunilasta.



”Suosituimmat asuinalueet vaihtelevat sen hetkisen vuokra-asuntotarjonnan mukaan. Kysyntää riittää kuitenkin sekä keskustaan että lähiöihin”, Ojalehto sanoo.



Suosituimmat kaupunginosat pääkaupunkiseudulla



1. Vallila

2. Lauttasaari

3. Pasila

4. Myllypuro

5. Kalasatama

6. Koivukylä

7. Kurkimäki

8. Oulunkylä

9. Pohjois-Haaga

10. Tapulikaupunki



Suosituimmat asuinalueet Tampereella



1. Kaleva

2. Vuores

3. Lielahti



Suosituimmat asuinalueet Turussa



1. Keskusta

2. Kupittaa

3. Portsa



Vuokra-asuntohakemukset suhteessa vuokrattavana oleviin asuntoihin, tilanne marraskuu 2022, lähde: SATOn asiakas- ja kiinteistötietojärjestelmä



