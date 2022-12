English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 8.12.2022 klo 10.30 (CET)

Savosolar nimittää Kirsi Suopellon strategiajohtajaksi

Savosolar on nimittänyt Kirsi Suopellon, oikeustieteen maisteri ja MBA (syntynyt 1976) Savosolar Oyj:n strategiajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Kirsin tehtäviin kuuluu muun muassa isojen investointien ja rahoitusjärjestelyjen valmistelu sekä M&A hankkeet. Kirsi valittiin 25.11.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja sitä seuranneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa Savosolar Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Kirsillä on yli 20 vuoden kokemus finanssitoimialalta, sekä juridisissa että kaupallisissa tehtävissä. Kirsi on työskennellyt useiden finanssipalveluita tarjoavien yhtiöiden palveluksessa Suomessa ja ulkomailla. Hän on myös työskennellyt toimialan edunvalvojana. Kirsi on hallituksen puheenjohtaja ja omistaja perustamassaan Hybrid Consulting Oy:ssä, joka toimi VG-Shipping Oy:n ja Meriaura Oy:n neuvonantajana Savosolar-kaupassa. Kirsillä on myös useamman vuoden kokemus hallitustyöskentelystä start up- ja kasvuyrityksissä.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie kommentoi: “Kirsillä on laaja-alainen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja rahoitusjärjestelyistä erilaisissa ympäristöissä. Olen varma, että hänen kokemuksensa ja osaamisensa hyödyttävät suuresti uuden Savosolarin kasvua, kun toteutamme strategista tavoitettamme nopeuttaa vihreää siirtymää. Toivotan Kirsin lämpimästi tervetulleeksi ja olen erittäin tyytyväinen, että saamme hänet mukaan vahvistamaan konsernimme johtoryhmää.”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 8.12.2022 klo 10.30 (CET)



