MINT annonce des recrutements clés en France pour accélérer sa croissance mondiale

MINT, le leader mondial des logiciels de gestion des ressources publicitaires (ARM), poursuit sa forte croissance avec l'ajout de recrutements clés. MINT a inauguré ses nouveaux bureaux à Paris et l'équipe s'agrandit avec des managers et membres clés.

Sylvain Brosset assume le rôle de Chief Product & Technology Officer chez MINT.

M. Brosset combine une carrière réussie de 20 ans dans le secteur Tech toujours avec un accent particulier sur l'expérience produit et client. Avant de rejoindre MINT, il était directeur R&D de Dailymotion, l'un des plus grands sites Web de partage de vidéos au monde, et CPO/SVP Product & Engineering chez Docomo Digital, une société fintech du groupe NTT DOCOMO. M. Brosset rejoint MINT pour apporter son expérience de gestion d'équipes des organisations en croissance pour les deux départements Produit et Technologie.

Aurélien Blaha est le Directeur Marketing monde de MINT. M. Blaha a plus de 15 ans d'expérience dans le Software-as-a-Service (SaaS), de grands éditeurs aux scale-ups financés par le capital-risque. Avant de rejoindre MINT, il était Chief Marketing Officer chez Digimind, leader mondial dans le secteur MarTech avec des solutions d'écoute des médias sociaux et de veille concurrentielle. Auparavant, il était Directeur Marketing monde chez Finalcad, une startup du Next40 FrenchTech, et a occupé divers postes de marketing et de support client chez Dassault Systèmes, le deuxième plus grand éditeur de logiciels en Europe. Sa mission chez MINT est de créer et de développer la nouvelle organisation marketing soutenant la notoriété de la marque et la génération de la demande mondiale pour MINT.

Tristan Ougier a rejoint MINT en tant que Sales Account Executive pour la France. Après une expérience dans l'organisation d'événements sur des sujets tels que la transformation digitale, les technologies et le SaaS avec les marques média BFM Business et 01 Informatique, il atterrit dans le monde de l'AdTech et devient le Directeur Commercial de Social Moov, l'une des plateformes marketing Facebook les plus reconnues dans le monde. Il rejoint MINT pour contribuer à sa croissance sur le marché français.

Thibault Raust occupe le poste de Business Development Representative pour la France. M. Raust a eu l'opportunité de travailler pour divers éditeurs de logiciels, notamment Zscaler, Anaplan, Dynatrace, Carbon Black et MicroFocus. Il a précédemment travaillé pour Dekuple B2B, l'une des agences de marketing digital B2B les plus reconnues en France. Il rejoint MINT pour faire connaître les produits de l'entreprise en France.

« Je suis heureux et fier d'accueillir Sylvain, Aurélien, Tristan et Thibault chez MINT. MINT continue également de croître de manière significative en termes de ressources humaines. Je suis ravi que les nouveaux managers et membres clés de l'entreprise nous permettent de grandir et de nous améliorer jour après jour », a déclaré Andrea Pezzi, CEO de MINT.