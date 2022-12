UpSlide obtient la certification B Corp

UpSlide, la solution qui facilite l’usage de Microsoft Office pour les professionnels de la finance, annonce aujourd’hui avoir obtenu sa certification B Corp.



Les entreprises membres de la communauté B Corp œuvrent en faveur d’une économie inclusive, équitable et régénérative. Ce label exigeant est à ce jour le plus complet en termes d’impact social, environnemental et sociétal.

UpSlide a fait de l’impact positif une priorité depuis 2018. L’obtention de la certification B Corp avec un score de 96,2 reflète ses valeurs et son engagement à avoir un impact positif sur l’ensemble de ses parties prenantes.

« Nous sommes honorés de rejoindre un réseau d’entreprises qui partagent nos idées au service du bien commun. Depuis les premiers jours, nous sommes animés par la volonté d’aider les gens à mieux travailler et la conviction que nous pouvons y parvenir dans le respect de valeurs sociales et environnementales fortes. Cette certification reconnaît les efforts que nous déployons pour avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure » a déclaré Philippe Chazalon, co-fondateur et CEO d’UpSlide.

UpSlide a déjà mis en place plusieurs initiatives pour inscrire sa certification B Corp dans la durée, notamment la formalisation de ses politiques, la création d’un budget consacré au bien-être de ses collaborateurs et la mise en place d’une remise tarifaire en faveur des ONG et des entreprises qui affichent clairement leur politique RSE, ou l’ouverture de son capital à hauteur de 30% à ses salariés.

Par ailleurs, UpSlide s’engage à réduire de 5% par an l’empreinte carbone individuelle de ses collaborateurs et à financer des réductions équivalentes à ses émissions restantes.

« Cette certification n’est pas une fin en soi ; il s’agit plutôt d’une nouvelle avancée vers notre objectif d’avoir un impact positif sur nos équipes, nos clients et l’environnement. Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à faire » a ajouté Philippe Chazalon.

« Le processus de certification B Corp a été précieux pour nous aider à comprendre les nombreuses voies d’amélioration que nous pouvions emprunter. Nous sommes convaincus qu’un impact positif tangible nécessite un effort commun, et nous encourageons le plus grand nombre à rejoindre ce mouvement. »