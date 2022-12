E-commerçants : 3 grands points pour simplifier la recherche des internautes

Booster ses ventes en ligne et offrir une expérience d’achat de premier plan à ses clients est un objectif stratégique pour l’ensemble des professionnels du e-commerce. Dès lors, ces derniers activent de nombreux leviers complémentaires pour se distinguer et permettre à leurs clients de trouver les bons produits et services. C’est dans ce contexte que la notion de search se positionne comme une donnée stratégique. Voici différents points à prendre en compte pour offrir une expérience de recherche de premier ordre.

Jouer la carte de l’individualisation

Comprendre les attentes du client et anticiper ses préférences sont les clés de la performance. Il est donc fondamental d’introduire des technologies qui peuvent reproduire cette intelligence commerciale au sein du parcours d’achat du client. En temps réel, par l’observation des comportements des clients et en s’appuyant sur l’ensemble des caractéristiques de l’offre, il faut être capable de prédire les produits étant les plus susceptibles de répondre à chaque demande. Des centaines de variables doivent être prises en compte et combinées pour présenter à chaque individu, dans le contexte spécifique de son besoin, les produits qui correspondent à ses envies et préférences.

Intégrer la notion d’auto-apprentissage

La performance du moteur de recherche et celle du site e-commerce sont intimement liées à la capacité de répondre pertinemment aux demandes des clients. Il s’agit de leur présenter les produits qui correspondent à ce qu’ils désirent, et ce, même si les mots qu’ils emploient ne sont pas les vôtres. Tenter de régler manuellement cette pertinence pour chaque recherche est extrêmement chronophage et sera probablement sans résultat. Chaque nouvelle règle mise en œuvre pour corriger un problème en générera d’autres. C’est dans ce contexte que l’auto-apprentissage offre de solides garanties. En s’appuyant sur la richesse du catalogue existant, le moteur de recherche doit pouvoir capturer automatiquement les interactions des clients sur le site, exploiter les insights commerciaux, apprendre chaque jour, comprendre toutes les demandes et ajuster automatiquement les réponses.

Prendre en compte le canal voix dans son approche search

Rechercher en parlant est désormais une évidence dans notre utilisation du numérique. Il faut donc proposer des outils quicomprennent les recherches en langage naturel et proposent les produits qui correspondent réellement à chaque demande. En intégrant ces technologies dans les layers proposés sur l’ensemble des devices et navigateurs, la recherche vocale délivrera alors une expérience unique aux consommateurs.

Par Stéphane Vendramini chez Sensefuel