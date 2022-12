Dante Genomics lanceert medische whole genome sequencing in de VS in samenwerking met 1health.io.

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1health.io Inc. (“1health”), een toonaangevend softwarebedrijf dat laboratoria in staat stelt nieuwe testproducten snel op de klinische en online markt te brengen, slaat de handen ineen met Dante Genomics , een wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, om hun test voor whole genome sequencing te helpen lanceren bij klanten in de Verenigde Staten met online receptdiensten.



Dante Genomics is een wereldwijd bedrijf gericht op genomische informatie dat duidelijke, begrijpelijke medische rapporten levert aan zijn klanten op basis van whole genome sequencing. Zodra iemand zijn hele genoom door Dante heeft laten sequencen, krijgt hij/zij toegang tot meer dan negentig klinische en welzijnsrapporten. Deze rapporten worden met een druk op de knop en binnen enkele minuten gegenereerd, zonder dat er nieuwe tests nodig zijn. Aan deze klanten wordt ook genetisch advies beschikbaar gesteld. Het idee hierbij is om snelle, nauwkeurige genomische informatie te integreren in de gezondheidszorg om meer gepersonaliseerde geneeskunde te leveren wanneer die nodig is.

Dante Genomics stroomlijnt complexe receptworkflows door integratie met het 1health-platform dat toegang biedt tot een netwerk van onafhankelijke artsen. Op deze manier kunnen gebruikers een recept krijgen voor het bestellen van hun test door enkele vragen te beantwoorden bij de orderinvoer. Waar nodig wordt de gebruiker ook verzocht om klinische dossiers te uploaden om goedkeuring te krijgen en een recept te ontvangen. Via het online portaal van 1health kunnen consumenten overal in de Verenigde Staten na goedkeuring een recept krijgen om hun whole genome sequencing-test te bestellen. Deze test verschaft gebruikers de gezondheidsgegevens die zij nodig hebben om inzicht te krijgen in hun gezondheid en om hier weloverwogen en proactieve beslissingen over te nemen; ongeacht of het hierbij nu gaat om preventie of om het bestrijden van symptomen.

"Gepersonaliseerde geneeskunde heeft gepersonaliseerde gegevens nodig. Het volledige genoom is de meest gepersonaliseerde informatie die beschikbaar is voor een individu waarmee betere beslissingen kunnen genomen worden in de gezondheidszorg," zei Andrea Riposati, CEO van Dante Genomics. "Wij zeggen graag: 'leg je gegevens één keer vast, benut ze levenslang'. In samenwerking met 1health zijn we nu in staat om door een arts bestelde whole genome sequencing-test aan onze klanten in de VS te bieden. Zo krijgen zij toegang tot begrijpelijke, klinische rapporten die binnen enkele minuten beschikbaar zijn."

"De missie van 1health is om geavanceerde diagnostische tests toegankelijker en betaalbaarder te maken in de gezondheidszorg", aldus Mehdi Maghsoodnia, Chief Executive Officer van 1health. "Met Dante Genomics op het 1health-platform beschikken artsen over enkele van de meest geavanceerde genomische tests om gepersonaliseerde precisiezorg aan hun patiënten te bieden.”

Over Dante Genomics

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van whole genome sequencing en KI. Het bedrijf gebruikt zijn platform om patiënten toegang te bieden tot betere resultaten, preventie, verbeterde diagnostiek en gepersonaliseerde gezondheidszorg. De activa van het bedrijf omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabanken met toestemming voor onderzoek, eigen software die is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op schaal te benutten en eigen processen die een industriële benadering van genomische sequencing mogelijk maken.

Over 1health.io

1health stimuleert innovatie in de gezondheidszorg door onze laboratoriumpartners in staat te stellen moderne diagnostische tests toegankelijker, betaalbaarder en eenvoudiger te maken. 1health biedt laboratoria een modern, veilig en eenvoudig te gebruiken softwareplatform dat het gemakkelijk maakt om nieuwe testproducten te lanceren, nieuwe klinische klanten te werven én te concurreren op de groeiende markten van de thuiszorg en de online handel. Het resultaat is sterkere, betrouwbaardere relaties tussen laboratoria en hun klanten, betere zorgresultaten en uiteindelijk meer geredde levens.

Contactpersoon:

Dante Genomics

Laura D’Angelo

Vicepresident investeerdersrelaties

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com