Davie : Partenaire de la protection des mammifères marins

LÉVIS, Québec, 08 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Davie est fier d’annoncer une participation financière de 50 000 $ à un projet conjoint de recherche et développement avec le centre de recherche appliquée Innovation maritime (IMAR) et l’Université de Sherbrooke.



Le projet vise à concevoir et fabriquer une plateforme de tests en milieu contrôlé pour l’évaluation de différentes technologies de réduction du bruit sous-marin rayonné par les navires. Le projet s’intéresse autant aux moyens traditionnels de réduction de bruit qu’aux solutions novatrices. Il permettra ultimement d’améliorer l’environnement sonore des mammifères marins présents dans le Saint-Laurent. Le projet est soutenu par une enveloppe budgétaire de 218 000 $ dont 150 000 $ proviennent de Transports Canada dans le cadre du programme Initiative pour des navires silencieux. L’Université de Sherbrooke quant à elle contribue financièrement un montant de 18 000 $.

L’intérêt du projet vient du fait que même si des guides listent des solutions existantes pour la réduction du bruit sous-marin, une quantification de l’efficacité de ces solutions est souvent absente, tout comme des règles de conception ou de dimensionnement.

« Nous cherchons à travers ce projet à développer des méthodologies de dimensionnement ainsi qu’à mieux documenter la mise en œuvre de ces solutions pour simplifier leur adoption par les armateurs ou leurs équipes d’ingénierie, et ce, dès la phase de conception, » a déclaré Kamal Kesour (PhD), responsable du projet chez IMAR.

Pour y arriver, IMAR concevra et fabriquera une plateforme qui sera équipée des sources vibroacoustiques de référence et contrôlées afin de reproduire les excitations acoustiques et vibratoires désirées. Plusieurs solutions de réduction du bruit sous-marin seront ensuite étudiées dans le cadre du projet. Les résultats de chaque expérimentation permettront de comparer le potentiel relatif de chacune des méthodes concernant l’atténuation du bruit sous-marin. La possibilité de travailler avec une plateforme à échelle réduite diminuera considérablement le coût global nécessaire à la mise en place de ces validations, comparativement à des mesures et opérations mobilisant un navire.

« L’intérêt majeur de cet outil de laboratoire est de pouvoir évaluer sur le même système plusieurs moyens de mitigation de manière indépendante dans un environnement contrôlé, » a ajouté Olivier Robin (PhD), professeur à l’Université de Sherbrooke et membre du Centre de recherche acoustique-signal-humain.

Notons qu’IMAR a accès à un bassin de plongée mesurant 15 mètres sur 6 mètres et d’une profondeur maximale de 20 mètres qui sera utilisé pour déployer la plateforme.

Pour Davie, une participation financière dans ce type de projet était totalement en phase avec ses engagements en matière d’environnement et de responsabilité sociale. « Davie est une entreprise tournée vers l’avenir. Or, pour nous, le navire de l’avenir est un navire vert à tous les points de vue, ce qui inclut la question du bruit sous-marin. Ce projet était pour nous l’occasion de soutenir concrètement une initiative qui cadre avec notre vision. C’est avec enthousiasme que nous attendons les conclusions des chercheurs chevronnés qui participeront à ce projet », a conclu Lindsey Kettel, vice-présidente principale, Développement stratégique chez Davie.

